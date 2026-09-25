Batalla judicial y procesal en la Audiencia Nacional en el sumario de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017. Todo por la polémica petición de los Mossos d’Esquadra del pasado 17 de septiembre de destruir las pruebas e indicios recogidos en la casa de Alcanar. Una petición que ha obtenido el apoyo de la fiscalía, que también urge a la Audiencia Nacional a permitir la destrucción del material vinculado con la explosión donde posiblemente habría muerto el imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, cerebro de la célula, en la urbanización Montecarlo del municipio.

En un breve escrito de una página, la fiscal Ana Noe concluye que, un «vez realizadas las gestiones con los objetos intervenidos, y considerando que se ha descartado su interés para la investigación y dada la imposibilidad de identificación y devolución a sus legítimos propietarios», es necesario dar permiso a los Mossos d’Esquadra de la unidad TEDAX-NRBQ para que destruyan el material.

Las defensas, sin embargo, no se han quedado de brazos cruzados. Al contrario, la defensa de los padres del pequeño Xavi Martínez, asesinado en la Rambla, ha registrado un escrito con el que reprocha que ni siquiera se les haya dado traslado de la petición de los Mossos. El abogado Agustí Carles, en su escrito manifiesta que, como acusación particular, tiene legitimidad para oponerse a la destrucción alegando que la comisión de investigación en el Congreso sobre los atentados es probable que concluya que se deben enviar a la fiscalía los datos recogidos para que se aclaren con la apertura de una investigación. En este sentido, menciona especialmente la explosión de Alcanar.

Parte del escrito de fiscalía que apoya a los Mossos para destruir las pruebas del 17-A/QS

El Congreso podría tener la clave

En este marco, el escrito recuerda que las comparecencias y la documentación recibida son «nuevas» y que «no se conocían ni durante la instrucción judicial ni en la celebración del juicio oral». «Es por eso que, ante la posibilidad real de que se pueda reabrir una nueva investigación sobre los hechos que aquí nos ocupan, especialmente la explosión de la casa de Alcanar que es el objeto del oficio, reiteramos que no encontramos procedente que estos objetos sean justamente los que deban destruirse por motivos de seguridad y falta de espacio», argumenta el escrito. De hecho, justifica la petición en el derecho de saber la verdad para terminar de esclarecer las dudas surgidas durante las sesiones de la comisión.

En la lista de evidencias, indicios, pruebas y elementos que quieren destruir los Mossos se cuentan desde elementos pirotécnicos, petardos de diversos tipos, petardos “improvisados”, restos de la explosión, pulsadores, detonadores, restos de frotis para obtener muestras de ADN, pilas, diversos materiales propulsores de explosivos, restos metálicos, de ropa, herramientas o incluso, una multitud de filtros de café y bidones y garrafas con materiales químicos.