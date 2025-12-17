La Audiencia Nacional ha avalado el acuerdo de conformidad que se ha pactado este miércoles de la defensa con la fiscalía para condenar a Hamza Waris, de 29 años y nacido en Pakistán, por un delito de daños terroristas y autoadoctrinamiento yihadista por haber atacado con un hacha un McDonald’s en Badalona del centro comercial Màgic de la ciudad, el 27 de marzo del 2024. Según los términos de la conformidad, a los cuales ha tenido acceso El Món, el acusado ha aceptado la pena de 3 años y 8 meses de prisión y multa de 3.604 euros y pena de inhabilitación absoluta.

Ahora bien, la fiscalía ha aceptado la sustitución del resto de la pena, aún se encuentra en prisión provisional desde el día de los hechos, por la expulsión del territorio estatal con prohibición de regresar al Estado en un plazo de 10 años. Pero si el condenado volviera antes de los diez años tendría que cumplir íntegramente la pena. La fiscalía pedía 4 años y seis meses de prisión y una multa de 6.480 euros. En todo caso, no se ha tocado ni un euro del dinero reclamado en concepto de responsabilidad civil de 7.602,74 euros al Centro Comercial Màgic De Badalona.

Un proceso de radicalización

Los términos del acuerdo suponen la admisión de los hechos probados aportados por el ministerio público en base a la instrucción del caso. En este sentido, el acusado reconoce que sufrió un proceso de adoctrinamiento y radicalización que lo empujó a atentar en España, aunque se había planteado luchar en la yihad en territorio de Palestina. El 27 de marzo Waris se ató un pañuelo palestino en la cabeza y atacó con un hacha la hamburguesería, un ataque que sembró el pánico entre los clientes que se encontraban allí. En el momento de la detención, Waris manifestó a un agente de policía que esa mañana había visto en Facebook que habían muerto “niños palestinos a manos de israelíes” y cómo los americanos los apoyaban. “Por eso he ido a destrozar el McDonald’s, porque es americano”, añadió.