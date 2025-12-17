L’Audiència Nacional ha avalat l’acord de conformitat que s’ha pactat aquest dimecres de la defensa amb la fiscalia per condemnar Hamza Waris, de 29 anys i nascut al Pakistan,per un delicte de danys terroristes i autoadoctrinament jihadista per haver atacat amb una destral un McDonalds a Badalona del centre comercial Màgic de la ciutat, el 27 de març del 2024. Segons els termes de la conformitat, als quals ha tingut accés El Món, l’acusat ha acceptat la pena de 3 anys i 8 mesos de presó i multa de 3.604 euros i pena d’inhabilitació absoluta.
Ara bé, la fiscalia ha acceptat la substitució de la resta de la pena, encara es troba en presó provisional des del dia dels fets, per l’expulsió del territori estatal amb prohibició de tornar a l’Estat en un termini de 10 anys. Però si el condemnat retornés abans dels deu anys hauria de complir íntegrament la pena. La fiscalia demanava 4 anys i sis mesos de presó i una multa de 6.480 euros. En tot cas, no s’ha tocat ni un euro dels diners reclamats en concepte de responsabilitat civil de 7.602,74 euros al Centre Comercial Màgic De Badalona.
Un procés de radicalització
Els termes de l’acord suposen l’admissió dels fets provats aportats pel ministeri públic en base la instrucció del cas. En aquest sentit, l’acusat, reconeix que va patir un procés d’adoctrinament i radicalització que el va empènyer a atemptar a Espanya, tot i que s’havia plantejat lluitar a la jihad a territori de Palestina. El 27 de març Waris es va nuar un mocador de palestí al cap i va atacar amb una destral l’hamburgueseria, un atac que va fer trinar de pànic dels clients que s’hi trobaven. En el moment de la detenció, Waris va manifestar a un agent de policia que aquell matí havia vist a Facebook que havien mort “nens palestins a mans d’israelians” i com els americans els donaven suport. “Per això he anat a destrossar el McDonald’s, perquè és americà”, va afegir.