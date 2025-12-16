Hamza Waris, de 29 anys i nascut al Pakistan, seurà aquest dimecres al banc dels acusats de l’Audiència Nacional acusat d’un delicte de danys terroristes i autoadoctrinament jihadista per haver atacat amb una destral un McDonalds a Badalona del centre comercial Màgic de la ciutat, el 27 de març del 2024. Un atemptat que el mateix processat va contextualitzar en el marc de l’estat de guerra a Palestina amb la invasió del territori per part d’Israel. Segons ell, se “sentia cada vegada més implicat en la causa palestina i en la jihad”. El ministeri fiscal demana per a Waris una condemna de 4 anys i 6 mesos de presó, una multa de 6.480 euros, a més d’una indemnització per responsabilitat civil de 7.602,74 euros i cinc anys en llibertat vigilada després de la condemna. També inclou inhabilitació per fer de professor durant 12 anys.
Segons l’escrit d’acusació de la fiscalia antiterrorista de l’Audiència Nacional, de deu pàgines i al qual ha tingut accés El Món, l’acusat, empès pel seu adoctrinament, “s’havia plantejat traslladar-se a territori palestí per fer la jihad, si bé davant dels impediments que va trobar es va decidir fer-la a Espanya”. Tot i que el seu procés de radicalització hauria començat a Itàlia on va obtenir la residència legal.
El ministeri públic, en base els indicis recollits en la instrucció, destaca “el consum de contingut multimèdia de la causa palestina” per part de l’acusat, així com de les “múltiples consultes sobre organitzacions terroristes com ara ISIS i de combatents que van lluitar pel jihad”. A més, va fer cerques per internet sobre l’ús d’un fusell de franctirador, de manipulació d’un kalàixnikov o de la recàrrega ràpida del carregador, així com consultes sobre la mort, el paradís i el martiri.
36 fotos del McDonald’s
L’investigat va decidir atacar un establiment de la cadena McDonald’s i, per això, durant els dies previs va buscar informació del local d’aquest establiment, situat al centre comercial Màgic de Badalona. De fet, la policia li va confiscar més de 36 fotografies de l’establiment. A més, es va interessar per basars xinesos de la ciutat per comprar una destral i fins i tot, va comprovar si en trobaria algun de més barat a internet. Així mateix, la policia va detectar l’enviament de 200 euros per part d’un altre pakistanès amb qui havia compartit material de propaganda jihadista.
El dia 27 de març del 2024, l’investigat es va personar als voltants del McDonald’s i durant 48 minuts va estar veient vídeos que incitaven a la jihad i va enviar un missatge de comiat al seu germà, que era al Pakistan. “Bé, ja no puc més, trencaré el McDonald’s a Espanya. Saluda a tots de part meva. Si Déu vol i segueixo viu ens veiem i si no segueixo viu resa per mi perquè Déu em concedeixi el paradís. Veureu els meus pares també allà. Saluda tothom de part meva. Viure amb cura no evita la mort”, li va dir al seu germà abans de perpetrar l’atac.
Pocs minuts després de la conversa va agafar de la seva motxilla un mocador palestí que es va nuar, va treure la destral de la motxilla, es va dirigir a l’establiment i va començar a colpejar els vidres del local fins que va ser reduït, cosa que va causar el pànic dels clients que s’hi trobaven. En el moment de la detenció, Waris va manifestar a un agent de policia que aquell matí havia vist a Facebook que havien mort “nens palestins a mans d’israelians” i com els americans els donaven suport. “Per això he anat a destrossar el McDonald’s, perquè és americà”, va afegir.