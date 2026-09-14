Después de que hace menos de una semana se anunciara que el Tribunal de Cuentas retrocedía y aplicaba la ley de amnistía, una nueva resolución de la entidad enfría las expectativas. Una interlocutoria de 24 páginas a la que ha tenido acceso El Món, el Tribunal ha decidido tumbar todos los recursos de reposición contra la resolución que abría un nuevo plazo de diez días a las partes para valorar el efecto de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que avalaba la ley de amnistía.

El tribunal justifica su decisión en tanto que considera que las asociaciones que instaron el procedimiento, como Societat Civil Catalana y el Ministerio Fiscal, alegaran sobre la sentencia del TJUE y cómo afectaba al caso. De hecho, la resolución de la justicia europea era precisamente para resolver las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas. En todo caso, ahora el ente administrativo de responsabilidad contable tumba los recursos de reposición interpuestos por los afectados del proceso. Unos recursos que contaban con el apoyo del Ministerio Fiscal. Además, los magistrados se aferran a una interpretación «restrictiva» de la sentencia del TJUE para justificar la demora.

Parte dispositiva de la sentencia del Tribunal de Cuentas/QS

Derecho de las partes

El Tribunal de Cuentas razona que «no es contrario al Derecho Europeo que se conceda audiencia a las partes antes de la resolución aplicable de la Ley de amnistía, si el trámite de audiencia se concede en términos que no impiden que la resolución se dicte dentro del plazo indicado». Es decir, utiliza la misma ley para dilatar la aplicación de la amnistía. Según la magistratura administrativa, la sentencia del TJUE «no dice nada sobre la posibilidad de que se pudiera haber producido una afectación a los intereses financieros de la UE en el aspecto relativo a los gastos previstos en el presupuesto de la Unión; (…) porque se está haciendo referencia exclusivamente “a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión ni están destinados a él”. Es decir, el tribunal reinterpreta los términos del TJUE y diferencia entre fondos del presupuesto de la UE y los fondos de la Generalitat que provinieran de la UE.

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