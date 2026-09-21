El magistrado del caso Plus Ultra, José Luis Calama, que dirige la investigación contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha citado a declarar como investigadas, el próximo 30 de noviembre, a las hijas del exlíder del PSOE. Una providencia, a la que ha tenido acceso El Món, también añade la petición de un informe «pericial gemológico y joyero» a la joyería Yanes de las piezas confiscadas en el registro del despacho del expresidente español que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo.

De esta manera, el magistrado de la Audiencia Nacional cita a Laura y Alba Rodríguez Espinosa para que declaren en calidad de investigadas el 30 de noviembre, a las nueve y a las doce del mediodía, respectivamente. Calama cita también a declarar como testigos, el próximo 19 de noviembre, a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra, la compañía aérea que rodea todo el caso.

La providencia del juez Calama con la que cita a las hijas de Zapatero/QS

Una decisión previsible

El caso que investiga Calama trata sobre las supuestas operaciones de Zapatero para lograr que la compañía aérea hispano-venezolana recibiera ayudas públicas durante la pandemia de la COVID 19. La tesis incriminatoria del juez es que el expresidente español habría recibido comisiones a cambio de conseguir las subvenciones y las habría efectuado a través de las empresas de publicidad de sus hijas, ahora imputadas, y de su socio Julio Martínez.

Por otro lado, la pieza separada sobre las joyas investiga un posible fraude fiscal e incluso un delito de contrabando. En todo caso, después de los primeros informes sobre las joyas, el dictamen que ahora se solicita deberá incluir una «posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, el valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como la antigüedad». De la misma manera, el instructor comunica a la defensa del expresidente del gobierno que en el plazo de 3 días puede aportar al órgano judicial toda la documentación que tenga en su poder en relación con las joyas.