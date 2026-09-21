El magistrat del cas Plus Ultra, José Luis Calama, que dirigeix la investigació contra l’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha citat a declarar com a investigades, el proper 30 de novembre, les filles de l’exlíder del PSOE. Una providència, a la que ha tingut accés El Món, també afegeix la petició d’un informe “pericial gemmològic i joier” a la joieria Yanes de les peces confiscades a l’escorcoll del despatx de l’expresident espanyol que es va dur a terme el passat 19 de maig.
D’aquesta manera, el magistrat de l’Audiència Nacional cita Laura i Alba Rodríguez Espinosa perquè declarin en qualitat d’investigades el 30 de novembre, a les nou i les dotze del migdia, respectivament . Calama cita també a declarar com a testimonis, el proper 19 de novembre, José Ángel Partearroyo, exdirector de Participades de la Societat Espanyola de Participacions Industrials (SEPI) i a Félix Martín, exdirector financer de Plus Ultra, la companyia aèria que envolta tot el cas.
Una decisió previsible
El cas que investiga Calama és sobre les suposades operacions de Zapatero per aconseguir que la companyia aèria hispano-veneçolana rebès ajudes públiques durant la pandèmia de la COVID 19. La tesi incriminatòria del jutge és que l’expresident espanyol hauria rebut comissions a canvi d’aconseguir les subvencions i les hauria efectuat a través de les empreses de publicitat de les seves filles, ara imputades, i del seu soci Julio Martínez.
Per altra banda, la peça separada sobre les joies investiga un possible frau fiscal i fins i tot un delicte de contraban. En tot cas, després dels primers informes sobre les joies, el dictamen que ara demana haurà d’incloure una “possible identificació de l’àrea geogràfica de creació, la identificació dels metalls preciosos, el valor de reposició actual i del conjunt del lot, així com l’antiguitat”. De la mateixa manera, l’instructor comunica a la defensa de l’expresident del govern que en el termini de 3 dies pot aportar a l’òrgan judicial tota la documentació que tingui en poder seu en relació amb les joies.