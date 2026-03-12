El Gobierno pide «unos meses más» para resolver la recaudación del IRPF

El Gobierno de Salvador Illa continúa su presión particular a Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos. Los republicanos insisten en desbloquear la recaudación del IRPF para sentarse a la mesa y negociar las cuentas de la Generalitat, un aspecto que por ahora no parece fácil a corto plazo. «También resolveremos la cuestión tributaria, pero quizás necesitemos unos meses más para resolverla», ha dicho esta mañana el consejero de la presidencia, Albert Dalmau, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

El acuerdo de investidura de Salvador Illa dibujaba un horizonte relativamente próximo, con el 2026 como el año en que la Generalitat podría recaudar el IRPF. En todo caso, el mismo gobierno ha rebajado las expectativas en estudios posteriores. El plan director para fortalecer la Agencia Tributaria, elaborado por el Departamento de Economía, habla del 2028 como el año con más garantías para asumir toda la recaudación. «No es que la Agencia Tributaria de Cataluña esté en las mejores condiciones, tendremos que prepararla», ha insistido esta mañana Dalmau sin dar fechas concretas.

Presión sobre ERC para aprobar los presupuestos

Los socialistas, con el presidente Illa al frente, presionan para cerrar los presupuestos. Con intervenciones públicas, por ejemplo en el último debate del Parlamento o en el 150 aniversario del nacimiento de Josep Irla, o con actos, como la firma de un acuerdo entre Educación y los sindicatos CCOO y UGT. «No pido nada que yo no haya hecho en el pasado», dijo Illa en la sesión parlamentaria de esta semana. «Se impondrá la razón», auguró Dalmau veinticuatro horas después en la radio. «Por la confianza que hemos generado con ERC, seremos capaces de avanzar», anticipó.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, al llegar al acto inaugural del Año Josep Irla / Europa Press

Dalmau, que ha calificado de «desastre» la posible caída del presupuesto, insiste en que trabajaremos en la recaudación del IRPF «de la misma manera que hemos trabajado un acuerdo de financiación». «Pero tenemos un problema: ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Condenamos a Cataluña a que no tenga presupuesto? Porque, si es así, nunca habrá presupuestos, porque hoy será el IRPF y mañana otra cosa que nos quede pendiente», ha cuestionado.

Desde el Gobierno insisten –lo ha vuelto a hacer Dalmau esta mañana– que han cumplido con el traspaso de Rodalies, con la financiación y con el consorcio de inversiones. «Tantos años defendiendo la institucionalidad del país y ahora, ¿qué pasa? ¿Que su palabra ya no tiene valor?», ha criticado después de que Illa se haya comprometido públicamente a recaudar el IRPF. Las dudas en ERC vienen de Madrid, después de que las últimas reuniones entre Oriol Junqueras y el presidente español Pedro Sánchez no hayan acelerado la recaudación. Tampoco Madrid ha hecho una declaración atractiva a la que aferrarse para sentarse a la mesa.

Por ahora, la presión del Gobierno no ha generado efectos en ERC, que mantiene la misma postura que hace semanas. Los republicanos continúan sin retirar la enmienda a la totalidad contra el proyecto de presupuestos y desde el grupo parlamentario piden al PSC que «no presione con los calendarios». «Presentar propuestas sin tener los votos garantizados no es el camino», argumentan los republicanos.