El Govern demana “uns mesos més” per resoldre la recaptació de l’IRPF

El Govern de Salvador Illa continua el seu pressing particular a Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Els republicans insisteixen a desencallar la recaptació de l’IRPF per seure a taula i negociar els comptes de la Generalitat, un aspecte a hores d’ara que no sembla fàcil a curt termini. “També resoldrem la qüestió tributària, però potser necessitem uns mesos més per resoldre-la”, ha dit aquest matí el conseller de la presidència, Albert Dalmau, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
L’acord d’investidura de Salvador Illa dibuixava un horitzó relativament pròxim, amb el 2026 com l’any en què la Generalitat podria recaptar l’IRPF. En tot cas, el mateix govern ha rebaixat les expectatives en estudis posteriors. El pla director per muscular l’Agència Tributària, elaborat pel Departament d’Economia, parla del 2028 com l’any amb més garanties per assumir tota la recaptació. “No és que l’Agència Tributària de Catalunya estigui en les millors condicions, l’haurem de preparar”, ha insistit aquest matí Dalmau sense donar dates concretes.
Pressió sobre ERC per aprovar els pressupostos
Els socialistes, amb el president Illa al capdavant, pressionen per tancar els pressupostos. Amb intervencions públiques, per exemple al darrer debat del Parlament o al 150è aniversari del naixement de Josep Irla, o amb actes, com la signatura d’un acord entre Educació i els sindicats CCOO i UGT. “No demano res que jo no hagi fet en el passat”, va dir Illa en la sessió parlamentària d’aquesta setmana. “S’acabarà imposant la raó”, ha augurat Dalmau vint-i-quatre hores més tard a la ràdio. “Per la confiança que ens hem generat amb ERC, serem capaços d’avançar”, ha anticipat.
Dalmau, que ha titllat de “desastre” la possible caiguda del pressupost, insisteix que treballarem en la recaptació de l’IRPF “de la mateixa manera que hem treballat un acord de finançament”. “Però tenim un problema: què fem en el mentrestant. Condemnem Catalunya a què no tingui pressupost? Perquè, si és així, mai hi haurà pressupostos, perquè avui serà l’IRPF i demà una altra cosa que ens quedi pendent”, ha qüestionat.
Des del Govern insisteixen –ho ha tornat a fer Dalmau aquest matí– que han complert amb el traspàs de Rodalies, amb el finançament i amb el consorci d’inversions. “Tants anys defensant la institucionalitat del país i ara què passa, que la seva paraula ja no té valor?”, ha criticat després que Illa s’hagi compromès públicament a recaptar l’IRPF. Els dubtes a ERC venen de Madrid, després que les últimes reunions entre Oriol Junqueras i amb el president espanyol Pedro Sánchez no hagin accelerat la recaptació. Tampoc Madrid ha fet una declaració llaminera a què agafar-se per seure a taula.
Per ara, la pressió del Govern no ha generat efectes a ERC, que manté la mateixa postura que fa setmanes. Els republicans continuen sense retirar l’esmena a la totalitat contra el projecte de pressupostos i des del grup parlamentari demanen al PSC que “no pressioni amb els calendaris”. “Presentar propostes sense tenir els vots garantits no és la via”, argumenten els republicans.