El apoyo de Esquerra Republicana a los dos decretos de vivienda del gobierno español ha evidenciado la tensión que hay entre Gabriel Rufián y Oriol Junqueras, un episodio que se produce después de que Rufián se posicionara a favor de contar con Ada Colau a pesar de la negativa hecha pública por el mismo Junqueras. Mientras el presidente del partido ha asegurado desde el Parlamento de Cataluña que la formación votará a favor a pesar de considerarlos «insuficientes», el portavoz en Madrid se ha distanciado del posicionamiento marcado por su líder y ha asegurado que revisará los documentos a «contraluz» antes de cerrar definitivamente cualquier sentido de voto del grupo republicano de cara al debate parlamentario en el Congreso de este viernes.

En una atención a los medios justo al comenzar la segunda jornada del debate de política general en el Parlamento, Junqueras ha calificado los dos decretos del ejecutivo central de «remiendo» y de medidas «claramente insuficientes» que no abordan la cuestión a fondo. Aun así, el presidente de la formación ha garantizado el apoyo de los siete diputados de ERC en Madrid a «todas aquellas medidas» dirigidas a paliar el «drama» de la vivienda. En la misma intervención, el líder de ERC ha aprovechado para recriminar al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que sus iniciativas en la materia también se quedan cortas y que se ha «olvidado» de colectivos esenciales como los maestros y el personal sanitario.

Minutos más tarde, Rufián ha hecho público su posicionamiento desde el Congreso de los Diputados, y ha contradicho al presidente de la formación. Desde la cámara baja, el líder de ERC en Madrid se ha negado a dar por garantizado el sentido del voto de la formación, desmarcándose del pronunciamiento de su presidente. «Me da igual a quién contradiga, los leeré hasta la última coma», ha asegurado de forma contundente Rufián, remarcando que las iniciativas del PSOE deben revisarse hasta la última coma. A pesar de la advertencia, Rufián ha admitido que el primero de los dos decretos «recoge muchas de las reivindicaciones» de la formación republicana y que el segundo resulta «clave».

Gabriel Rufián enseñando 50 euros a los diputados de Junts después de que se haya tumbado el decreto de la prórroga de los alquileres

Rufián también critica a Junts

Paralelamente, el portavoz de ERC en el Congreso ha cargado contra Junts per Catalunya, a quien ha acusado de «jugar con la moral y la vida de la gente» en el marco de esta negociación. Rufián ya dijo ayer que el gobierno español había troceado el decreto de vivienda para permitir que uno salga adelante y satisfaga las necesidades de la izquierda, y el otro pueda decaer por el rechazo de Junts. “Mi apuesta, lo digo claramente, era que Junts dejara de decir a este gobierno y a esta izquierda qué se debe hacer con la vivienda y hacerlo al revés, decirle a Junts ‘lentejas’ y que Junts se retratara. Se retratará este viernes. También le digo que tanto da, a ellos les da igual, les va las habas en esto, hay aquí diputados con intereses particulares, con empresas inmobiliarias, eso es así, y ojalá algún día se publique”, denunció.