El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el acuerdo presupuestario rubricado entre los republicanos y el ejecutivo catalán supondrá un paso adelante para Cataluña. El líder republicano ha reivindicado los acuerdos alcanzados que ha supuesto el acuerdo de presupuestos con el PSC y asegura que se trata de un «avance para Cataluña» que permitirá «resolver retos cotidianos, planificar el futuro y consolidar las conquistas», unos acuerdos que aseguran que supondrá que se puedan «resolver retos cotidianos, planificar el futuro y consolidar las conquistas».

En una rueda de prensa hecha desde la sede nacional del partido Junqueras ha reivindicado que 500 millones de euros adicionales irán destinados a Educación y pide que el Gobierno cumpla con el sector educativo y satisfaga las demandas de los docentes en huelga y que sea el ejecutivo catalán el que cierre un acuerdo con los sindicatos y que sea ERC los que den apoyo al acuerdo, un pacto que sea «lo más pronto posible».

El IRPF, la línea roja que se ha difuminado

Preguntado por la recaudación del IRPF desde el Gobierno, Junqueras ha descartado que sea una línea roja para tumbar los presupuestos -como se había referido en anteriores ocasiones- y ha asegurado que el acuerdo de presupuestos supone que Cataluña está «ante una nueva oportunidad» para obtener la recaudación del IRPF. Según Junqueras, Cataluña puede conseguir su aprobación incluyéndolo en la ley del modelo de financiación o introducirlo a través de enmiendas.

Saludo entre Oriol Junqueras y Salvador Illa, durante la presentación del acuerdo sobre el tren orbital. | Jordi Pujolar (ACN)

Junqueras asegura que es un acuerdo que satisface al Gobierno y a ERC

Según Junqueras, los acuerdos alcanzados con el Gobierno de la Generalitat son de gran importancia para Cataluña, motivo por el cual Illa agradeció al líder republicano su «sentido de país». Un Junqueras que ha aprovechado para destacar que la postura y las condiciones que los republicanos han arrancado son una muestra de que ERC es un «partido central, útil a la ciudadanía y al servicio de los intereses del país, con ambición social y nacional y para luchar contra la extrema derecha».

Preguntado por si estos serán los únicos presupuestos que el PSC apruebe durante esta legislatura Junqueras ha señalado que eso dependerá del Gobierno si cumple con su palabra y la aprobación del modelo de financiación en el Congreso, aspectos que ha asegurado «son cuestiones relevantes, ya lo veremos y valoraremos».