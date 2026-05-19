El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que l’acord pressupostari rubricat entre els republicans i l’executiu català suposarà un pas endavant per a Catalunya. El lider republicà ha reivindicat els acords assolits que ha suposat l’acord de pressupostos amb el PC i assegura que es tracta d’un “avanç per a Catalunya” que permetrà “resoldre reptes quotidians, planificar el futur i consolidar les conquestes”, uns acords que asseguren que suposarà que es puguin “resoldre reptes quotidians, planificar el futur i consolidar les conquestes”.
En una roda de premsa feta des de la seu nacional del partit Junqueras ha reivindicat que 500 milions d’euros addicionals aniran destinats a Educació i demana que el Govern compleixi amb el sector educatiu i satisfaci les demandes dels docents en vaga i que sigui l’executiu català el que tanqui un acord amb els sindicats i que sigui ERC els que donin suport a l’acord, un pacte que sigui “el més aviat possible”.
L’IRPF, la línia vermella que s’ha difuminat
Preguntat per la recaptació de l’IRPF des del Govern, Junqueras ha descartat que sigui una línia vermella per tombar els pressupostos -com s’havia referit en anteriors ocasions- i ha assegurat que l’acord de pressupostos suposa que Catalunya està “davant d’una nova oportunitat” per obtenir la recaptació de l’IRPF. Segons Junqueras Catalunya pot aconseguir la seva aprovació incloent-lo en la llei del model de finançament o introduir-lo a través d’esmenes.
Junqueras assegura que és un acord que satisfà el Govern i a ERC
Segons Junqueras, els acords assolits amb el Govern de la Generalitat són de gran importància per a Catalunya, motiu pel qual Illa va agrair al líder republicà el seu “sentit de país”. Un junqueras que ha aprofitat per destacar que la postura i les condicions que els republicans han esgarrapat són una mostra que ERC és un “partit central, útil a la ciutadania i al servei dels interessos del país, amb ambició social i nacional i per a lluitar contra l’extrema dreta”.
Preguntat per si aquests seran els únics pressupostos que el PSC aprovi durant aquesta legislatura Junqueras ha assenyalat que això dependrà del Govern si compleix amb la seva paraula i l’aprovació del model de finançament en el Congrés, aspectes que ha assegurat “són qüestions rellevants, ja ho veurem i valorarem”.