El presidente del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha hecho balance de su actividad durante los primeros dos años de la XV legislatura, en los cuales ha recorrido un total de 164.700 kilómetros, visitando 227 municipios y 165 ayuntamientos de las 42 comarcas y el Arán. En total, el presidente ha participado en 953 actos en territorio catalán, principalmente de carácter institucional (351) y cultural (201), seguidos por los de índole económica, social y deportiva.

Desde el Parlamento se ha potenciado la apertura institucional mediante 295 audiencias en el despacho presidencial y 108 actos institucionales en la cámara. Además, se ha consolidado el nuevo formato Ágora Parlament, una iniciativa de la Mesa para invitar a entidades estructurales del país como el Institut d’Estudis Catalans o la Fundació Pasqual Maragall, entre otras, a exponer sus proyectos directamente a los diputados para enriquecer la actividad legislativa.

En el ámbito de gestión interna, la cámara ha reafirmado su compromiso con la eficiencia y la sostenibilidad a través de la implementación de un plan de acción climática y un plan de accesibilidad, registrando en esta primera mitad de legislatura un total de 47 plenos y 105 reuniones de la Mesa. Estos dos años también han servido para poner «fil a l’agulla» para activar los mecanismos que permitan aprobar las leyes con «más celeridad y responder mejor» a las necesidades de los ciudadanos. En este sentido, además, se han elaborado criterios y recomendaciones para reducir los plazos legislativos, se ha iniciado la cartografía de las leyes y, por otro lado, se ha incrementado la lucha contra los discursos de odio.

Josep Rull, presidente del Parlament de Catalunya. 31-10-2024 / Mireia Comas

Acción exterior: parlamentos verdes y diplomacia consular

La actividad internacional ha sido el otro gran pilar de estos dos años, con el objetivo de hacer oír la voz de Cataluña en el mundo ante retos globales como el cambio climático y la inteligencia artificial. Rull ha realizado 7 viajes internacionales para reforzar vínculos parlamentarios con territorios como Gales, el Reino Unido, Andorra, Quebec y Baden-Württemberg, además de participar en la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía. Asimismo, se han mantenido 27 audiencias con embajadores y cónsules acreditados y se ha recibido una cuarentena de representantes consulares en las ediciones de 2025 y 2026 con motivo del Día de Europa.