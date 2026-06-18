El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha fet balanç de la seva activitat durant els primers dos anys de la XV legislatura, en els quals ha a recorregut un total de 164.700 quilòmetres, visitant 227 municipis i 165 ajuntaments d’arreu de les 42 comarques i l’Aran. En total, el president ha participat en 953 actes en territori català, principalment de caràcter institucional (351) i cultural (201), seguits pels de caire econòmic, social i esportiu.
Des del Parlament s’ha potenciat l’obertura institucional mitjançant 295 audiències al despatx presidencial i 108 actes institucionals a la cambra. A més, s’ha consolidat el nou format Àgora Parlament, una iniciativa de la Mesa per convidar entitats estructurals del país com l’Institut d’Estudis Catalans o la Fundació Pasqual Maragall, entre altres, a exposar els seus projectes directament als diputats per enriquir l’activitat legislativa.
En l’àmbit de gestió interna, la cambra ha reafirmat el seu compromís amb l’eficiència i la sostenibilitat a través de la implementació d’un pla d’acció climàtica i un pla d’accessibilitat, registrant en aquesta primera meitat de legislatura un total de 47 plens i 105 reunions de la Mesa. Aquests dos anys també han servit per posar “fil a l’agulla” per activar els mecanismes que permetin aprovar les lleis amb “més celeritat i respondre millor” a les necessitats dels ciutadans. En aquest sentit, a més, s’han elaborat criteris i recomanacions per a reduir els terminis legislatius, s’ha endegat la cartografia de les lleis i, d’altra banda, s’ha incrementat la lluita contra els discursos d’odi.
Acció exterior: parlaments verds i diplomàcia consular
L’activitat internacional ha estat l’altre gran pilar d’aquests dos anys, amb l’objectiu de fer sentir la veu de Catalunya al món davant reptes globals com el canvi climàtic i la intel·ligència artificial. Rull ha dut a terme 7 viatges internacionals per reforçar lligams parlamentaris amb territoris com Gal·les, el Regne Unit, Andorra, el Quebec i Baden-Württemberg, a més de participar en l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia. Així mateix, s’han mantingut 27 audiències amb ambaixadors i cònsols acreditats i s’ha rebut una quarantena de representants consulars en les edicions de 2025 i 2026 amb motiu del Dia d’Europa.