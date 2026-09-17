La exconsejera de Acción Exterior y actual concejala del Ayuntamiento de Barcelona por Junts, Victòria Alsina, se ha rodeado de personalidades ilustres de lo que había sido Convergència –y rodalia– para presentar este jueves en el Auditorio de la Pedrera una nueva fundación para repensar y refundar el catalanismo desde un punto de vista político, cívico y cultural. Con el nombre Fundació Paral·lel 41, Alsina, que presidirá la entidad, ha subrayado que el proyecto parte de la necesidad de dejar atrás la resignación: «Catalunya no puede quedar atrapada en la nostalgia del pasado y la resignación del presente». «No queremos ocupar la centralidad, queremos ayudar a construirla», con un único objetivo: abrir una «nueva etapa» en Cataluña.

Ante invitados como el presidente Jordi Pujol, los exconsejeros Felip Puig, Andreu Mas-Colell, Ferran Mascarell, Joana Ortega, Quim Forn, Santi Vila, Jaume Giró o Maria Àngels Chacón y el exdirigente de CDC David Madí, entre otros, Alsina ha hecho una clara alusión a Convergència cuando ha dejado claro que «no queremos reconstruir ninguna etapa del pasado». «Pero tampoco queremos renunciar a lo que el catalanismo ha representado: vocación mayoritaria, cultura de gobierno, ambición nacional, europeísmo, prosperidad, ascensor social y capacidad de intentar», ha añadido. «Esto no va de partidos, va de país», ha sentenciado.

La Fundació Paral·lel 41 está convencida de que el catalanismo debe volver a ser el gran marco de referencia del país, entendido como un punto de encuentro que trabaje para afrontar los principales problemas que requieren una respuesta en clave catalanista en cuanto a la educación, la inmigración, las infraestructuras o la vivienda, entre otros. «El catalanismo debe volver a ser el gran marco de referencia», ha reivindicado Alsina, quien ha lamentado que la corriente se haya empequeñecido y haya perdido el carril central del país. La entidad quiere volver a aglutinar fuerzas alrededor del catalanismo contando con todos: «Con los que estaban, los que se han alejado y con aquellos que nunca han entrado».



Victòria Alsina, en un momento del acto / Cedida

Preparar el catalanismo para próximas «oportunidades históricas»

La entidad defiende que ser catalanista en la actualidad es «sinónimo de defender la lengua y la cultura, generar prosperidad y exigir instituciones y servicios públicos que funcionen, apostar por el talento de empresas que impulsan la innovación y la apertura al mundo, integrar a los que llegan a un nosotros compartido y hacer Cataluña más fuerte y más capaz de decidir su futuro con la misión propia de una nación europea con siglos de historia». Todo esto es lo que quiere preparar la fundación porque, según Alsina, «un país no improvisa su futuro, lo prepara». «Las grandes oportunidades históricas solo se aprovechan cuando, antes de que lleguen, alguien hace el trabajo«, ha sentenciado, consciente de que hay que aprender de los errores para mirar al futuro. «Es hora de abrir una nueva etapa», ha anunciado.

Miembros del Patronato de Paral·lel 41 / Cedida

Los integrantes del patronato y del consejo asesor

Como cualquier fundación, Paral·lel 41 cuenta con un patronato y un consejo asesor. El patronato, presidido por Victòria Alsina, cuenta con Sergi Pardos como vicepresidente y está integrado también por Martina Barrés, Albert Batalla, Marc Esteve, Diana Ferrer, Francesc Rebled y Oriol Valentí. La entidad lo ha definido como «un equipo plural y transversal», formado por una nueva generación de profesionales comprometidos con el futuro de Cataluña, con trayectorias consolidadas en los ámbitos académico, jurídico, empresarial e institucional. Alsina ha destacado el compromiso de todos ellos, que aportan diferentes miradas sobre el catalanismo y el país.

Por otro lado, el consejo asesor reúne talento y perfiles de referencia de diferentes generaciones procedentes de ámbitos diversos como la academia y la investigación, la educación, la economía, la empresa y el emprendimiento, la innovación y la tecnología, la salud, la comunicación, el deporte y el tercer sector. Sus integrantes son: Antoni Bassas, Clara Campàs, Xavier Farrés, David Garrofé, Andreu Mas-Colell, Pere Miró, Francesc Pedró, Laura Peracaula, Laia Rogel, Israel Ruiz, Lluís Torner, Antoni Trilla y Qianying-Núria Zhou.