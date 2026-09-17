L’exconsellera d’Acció Exterior i actual regidora de l’Ajuntament de Barcelona per Junts, Victòria Alsina, s’ha envoltat de personalitats il·lustres del que havia estat Convergència –i rodalia– per presentar aquest dijous a l’Auditori de la Pedrera una nova fundació per repensar i refundar el catalanisme des d’un punt de vista polític, cívic i cultural. Amb el nom Fundació Paral·lel 41, Alsina, que presidirà l’entitat, ha subratllat que el projecte parteix de la necessitat de deixar enrere la resignació: “Catalunya no pot quedar atrapada en la nostàlgia del passat i la resignació del present”. “No volem ocupar la centralitat, volem ajudar a construir-la”, amb un únic objectiu: obrir una “nova etapa” a Catalunya.
Davant de convidats com ara el president Jordi Pujol, els exconsellers Felip Puig, Andreu Mas-Colell, Ferran Mascarell, Joana Ortega, Quim Forn, Santi Vila, Jaume Giró o Maria Àngels Chacón i l’exdirigent de CDC David Madí, entre altres, Alsina ha fet una clara al·lusió a Convergència quan ha deixat clar que “no volem reconstruir cap etapa del passat”. “Però tampoc no volem renunciar allò que el catalanisme ha representat: vocació majoritària, cultura de govern, ambició nacional, europeisme, prosperitat, ascensor social i capacitat d’intentar”, ha afegit. “Això no va de partits, va de país”, ha sentenciat.
La Fundació Paral·lel 41 està convençuda que el catalanisme ha de tornar a ser el gran marc de referència de país, entès com un punt de trobada que treballi per afrontar els principals problemes que requereixen una resposta en clau catalanista pel que fa a l’educació, la immigració, les infraestructures o l’habitatge, entre altres. “El catalanisme ha de tornar a ser el gran marc de referència”, ha reivindicat Alsina, que ha lamentat que el corrent s’hagi empetitit i hagi perdut el carril central del país. L’entitat vol tornar a aglutinar forces al voltant del catalanisme comptant amb tothom: “Amb els que hi eren, els que se n’han allunyat i amb aquells que no han entrat mai”.
Preparar el catalanisme per a pròximes “oportunitats històriques”
L’entitat defensa que ser catalanista en l’actualitat és “sinònim de defensar la llengua i la cultura, generar prosperitat i exigir institucions i serveis públics que funcionin, apostar pel talent d’empreses que fan la innovació i l’obertura al món, integrar els que arriben a un nosaltres compartit i fer Catalunya més forta i més capaç de decidir el seu futur amb la missió pròpia d’una nació europea amb segles d’història”. Tot això és el que vol preparar la fundació perquè, segons Alsina, “un país no improvisa el seu futur, el prepara”. “Les grans oportunitats històriques només s’aprofiten quan, abans que arribin, algú fa la feina“, ha sentenciat, conscient que cal aprendre dels errors per mirar al futur. “És hora d’obrir una nova etapa”, ha anunciat.
Els integrants del patronat i del consell assessor
Com qualsevol fundació, Paral·lel 41 compta amb un patronat i un consell assessor. El patronat, presidit per Victòria Alsina, compta amb Sergi Pardos com a vicepresident i està integrat també per Martina Barrés, Albert Batalla, Marc Esteve, Diana Ferrer, Francesc Rebled i Oriol Valentí. L’entitat l’ha definit com “un equip plural i transversal”, format per una nova generació de professionals compromesos amb el futur de Catalunya, amb trajectòries consolidades en els àmbits acadèmic, jurídic, empresarial i institucional. Alsina ha destacat el compromís de tots ells, que aporten diferents mirades sobre el catalanisme i el país.
D’altra banda, el consell assessor reuneix talent i perfils de referència de diferents generacions procedents d’àmbits diversos com ara l’acadèmia i la recerca, l’educació, l’economia, l’empresa i l’emprenedoria, la innovació i la tecnologia, la salut, la comunicació, l’esport i el tercer sector. Els seus integrants són: Antoni Bassas, Clara Campàs, Xavier Farrés, David Garrofé, Andreu Mas-Colell, Pere Miró, Francesc Pedró, Laura Peracaula, Laia Rogel, Israel Ruiz, Lluís Torner, Antoni Trilla i Qianying-Núria Zhou.