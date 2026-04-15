El SEPC desafía las amenazas de Vox

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha pasado a la ofensiva tras las amenazas de la formación de ultraderecha contra el sindicato independentista. Desde el SEPC han respondido a las amenazas del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, y la portavoz de Vox en el Parlamento, Júlia Calvet, de interponer denuncias contra el sindicato y pedir su ilegalización; y lo han hecho a través de una acción directa contra la sede de Vox en Barcelona (Carrer del Camp, 28, Sarrià-Sant Gervasi), sede a la cual han lanzado pintura de color rojo y se ha pintado el lema «La historia nos dará la razón», lema reivindicado por el sindicato.

Desde el SEPC señalan que la acción del sindicato «aparece como respuesta a la estrategia de descrédito y amenazas de Vox hacia la organización estudiantil de la Izquierda Independentista de los últimos días». El sindicato asegura que «existe una dinámica creciente en todos los Países Catalanes en la que se están normalizando los discursos y las prácticas fascistas, y en las aulas del país se pueden comenzar a ver los síntomas del arraigo de esta dinámica» y denuncia que desde las instituciones educativas no se ha generado una respuesta adecuada y apropiada para evitar la proliferación de este tipo de comportamientos. El SEPC, sin embargo, apela a la esperanza y asegura que «cada vez hay más estudiantes organizadas en todos los Países Catalanes para hacer frente al momento histórico que vivimos, y también hay muchas más que entienden que es necesario actuar pero aún no han dado el paso para organizarse».

🔥 LA HISTÒRIA ENS DONARÀ LA RAÓ



Ni les amenaces ni les denúncies de Vox ens faran retrocedir en la nostra lluita per una educació digna en una terra lliure.



Organitzem-nos, perquè així arribarà el dia en que no només tindrem la raó, sinó que també tindrem la victòria. pic.twitter.com/BGgJZTJm5f — SEPC (@SEPC_nacional) April 15, 2026

Vox, a la ofensiva contra el SEPC

La respuesta del sindicato de estudiantes de la izquierda independentista llega después de una semana en la cual la formación ultraderechista española Vox ha desplegado una ofensiva por tierra, mar y aire contra el SEPC y el independentismo en las aulas. El caso más destacado es el ataque judicial con la sentencia del TSJC contra el mural que históricamente ha presidido la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y en el cual se leía «Independència, Socialisme i Feminisme».

Una ofensiva que tanto el líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, como la portavoz de la formación en el Parlamento, Júlia Calvet, complementaron anunciando la interposición de denuncias contra el sindicato o la propuesta de ilegalización de este.