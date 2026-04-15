El SEPC planta cara a les amenaces de Vox

El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha passat a l’ofensiva després de les amenaces de la formació d’ultradreta contra el sindicat independentista. Des del SEPC han respost a les amenaces del secretari general de Vox, Ignacio Garriga, i la portaveu de Vox al Parlament, Júlia Calvet, d’interposar denúncies contra el sindicat i demanar la seva il·legalització; i ho han fet a través d’una acció directa contra la seu de Vox a Barcelona (Carrer del Camp, 28, Sarrià-Sant Gervasi), seu a la qual han llençat pintura de color vermell i s’ha pintat el lema “La història ens donarà la raó”, lema reivindicat pel sindicat.
Des del SEPC assenyalen que l’acció del sindicat “apareix com a resposta a l’estratègia de descrèdit i amenaces de Vox cap a l’organització estudiantil de l’Esquerra Independentista dels darrers dies”. El sindicat assegura que “existeix una dinàmica creixent arreu dels Països Catalans en què s’estan normalitzant els discursos i les pràctiques feixistes, i a les aules del país es poden començar a veure els símptomes de l’arrelament d’aquesta dinàmica” i denuncia que des de les institucions educatives no s’ha generat una resposta adequada i adient per evitar la proliferació d’aquest tipus de comportaments. El SEPC, però, apel·la a l’esperança i assegura que “cada cop hi ha més estudiants organitzades arreu dels Països Catalans per fer front al moment històric que vivim, i també n’hi ha moltes més que entenen que cal actuar però encara no han fet la passa a organitzar-se”.
🔥 LA HISTÒRIA ENS DONARÀ LA RAÓ— SEPC (@SEPC_nacional) April 15, 2026
Ni les amenaces ni les denúncies de Vox ens faran retrocedir en la nostra lluita per una educació digna en una terra lliure.
Organitzem-nos, perquè així arribarà el dia en que no només tindrem la raó, sinó que també tindrem la victòria. pic.twitter.com/BGgJZTJm5f
Vox, a l’ofensiva contra el SEPC
La resposta del sindicat d’estudiants de l’esquerra independentista arriba després d’una setmana en la qual la formació ultradretana espanyola Vox ha desplegat una ofensiva per terra, mar i aire contra el SEPC i l’independentisme a les aules. El cas més destacat és l’atac judicial amb la sentència del TSJC contra el mural que històricament ha presidit la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en el qual es llegia “Independència, Socialisme i Feminisme”.
Una ofensiva que tant el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, com la portaveu de la formació al Parlament, Júlia Calvet, van complementar anunciant la interposició de denúncies contra el sindicat o la proposta d’il·legalització d’aquest.