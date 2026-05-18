El posible pacto entre el Govern y ERC para desbloquear la aprobación de los presupuestos de la Generalitat ha hecho que desde los Comuns, los otros socios de investidura del ejecutivo catalán, hayan pedido que el ejecutivo actualice el acuerdo de presupuestos. En rueda de prensa recogida por la ACN, el portavoz de la formación en el Parlamento, David Cid, ha lanzado una advertencia al Govern y les ha alertado que «no den ni calendarios ni acuerdos por cerrados» sobre los presupuestos.

Según el portavoz de los Comuns en la cámara catalana, todavía «queda trabajo por hacer» y ha señalado que si el acuerdo sobre las cuentas catalanas «estuviera hecho, no sé por qué me convocan al Departamento de Economía». Una negociación con el ejecutivo catalán que debe servir para «actualizar» el acuerdo para los presupuestos y en el cual los Comuns quieren poner sobre la mesa aspectos clave como la vivienda, movilidad y desigualdad. Cid ha alertado al Govern que quieren negociar la «mejora» del acuerdo que ambas formaciones suscribieron y destaca que los aspectos que ponen sobre la mesa desde los Comuns son «fundamentales» para cerrar un posible acuerdo con el Govern.

Vivienda, movilidad y desigualdad

Las medidas que proponen los Comuns para negociar las cuentas catalanas incluyen la destinación de más recursos para las viviendas protegidas y piden impulsar «ideas innovadoras» como reconvertir bajos y oficinas en vivienda protegida, unas medidas que, sin embargo, se podrían complementar con un cambio de planteamiento para poder construir viviendas protegidas sobre equipamientos públicos.

La presidenta y el portavoz de ECP, Jéssica Albiach y David Cid, conversan durante un pleno del Parlamento / Nico Tomás / ACN

Desde los Comuns, además, piden una mayor inversión y mejora del servicio de Rodalies y la «reconversión» del R-Aeroport «para los trabajadores», ya que según la formación morada «no puede ser» que las medidas impulsadas por el Govern en materia de movilidad vayan destinadas a los «turistas». En cuanto a la línea órbita que el ejecutivo catalán ha pactado con ERC, los Comuns destacan que es «positivo» el planteamiento de este tipo de medidas, pero piden abordar la crisis de Rodalies. Además, Cid ha explicado que su formación plantea imponer una tasa del 2% a aquellas fortunas superiores a los 100 millones de euros, una medida que no solo dependería de la cámara catalana sino que se debería impulsar a través del Congreso de los Diputados.