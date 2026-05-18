El possible pacte entre el Govern i ERC per desbloquejar l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat ha fet que des dels Comuns, els altres socis d’investidura de l’executiu català, hagin demanat que l’executiu actualitzi l’acord de pressupostos. En roda de premsa una roda de premsa recollida per l’ACN el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, ha llençat un avís al Govern i els ha alertat que “no doni ni calendaris ni acords per tancats” sobre els pressupostos.
Segons el portaveu dels Comuns a la cambra catalana encara “queda feina a fer” i ha assenyalat que si l’acord sobre els comptes catalans “estigués fet, no sé per què em convoquen al Departament d’Economia”. Una negociació amb l’executiu català que ha de servir per “actualitzar” l’acord per als pressupostos i en el qual els comuns volen posar sobre la taula aspectes clau com l’habitatge, mobilitat i desigualtat. Cid ha alertat el Govern que volen negociar la “millora” de l’acord que ambdues formacions van subscriure i destaca que els aspectes que posen sobre la taula des dels Comuns són “fonamentals” per tancar un possible acord amb el Govern.
Habitatge, mobilitat i desigualtat
Les mesures que proposen els comuns per negociar els comptes catalans hi ha la destinació de més recursos per als habitatges protegits i demana impulsar “idees innovadores” com reconvertir baixos i oficines en habitatge protegit, unes mesures, però que es podrien complementar en canvi de plantejament per poder construir habitatges protegits sobre equipaments públics.
Des dels Comuns, a més, demanen una major inversió i millora del servei de Rodalies i la “reconversió” de l’R-Aeroport “per als treballadors”, ja que segons la formació porpra “no pot ser” que les mesures impulsades pel Govern en matèria de mobilitat vagin destinades als “turistes”. Pel que fa a la línia orbita que l’executiu català ha pactat amb ERC, els Comuns destaquen que és “positiu” el plantejament d’aquest tipus de mesures, però demanen abordar la crisi de Rodalies. A més, Cid ha explicat que la seva formació planteja imposar una taxa del 2% a aquelles fortunes superiors als 100 milions d’euros, una mesura que no només dependria de la cambra catalana sinó que s’hauria d’impulsar a través del Congrés dels Diputats.