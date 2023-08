Negociaciones ‘in extremis’ para la presidencia del Congreso

El pleno de constitución de la nueva composición del Congreso de Diputados y la elección de la Mesa de la cámara baja española serán un termómetro, un momento clave que puede dar pistas sobre las posibilidades que la investidura de Pedro Sánchez a presidente del gobierno español pueda salir adelante. Desde la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, consideran que Francina Armengol, expresidenta del Gobierno Balear, es una figura de consenso de cara a los partidos independentistas y nacionalistas, pero a estas alturas no tiene asegurada la presidencia de la cámara en la legislatura que este jueves se pone en marcha y hay negociaciones in extremis . Por otro lado, el PP ha designado la secretaria general del partido y hasta ahora portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, como su candidata a presidir el Congreso.

ERC todavía no ha decidido su voto

Los socialistas necesitan los votos de todos los partidos con quienes posteriormente tendrían que pactar la investidura de Sánchez: Sumar, ERC, Juntos, Bildu, PNB y BNG. Esquerra Republicana, que después de las elecciones parecía dispuesta a facilitar la investidura, ha ido endureciendo su posición con el paso de los días y todavía no ha desvelado si votará a favor de Armengol. De hecho, fuentes de los republicanos han afirmado a El Món que todavía no hay acuerdo con el PSOE, a pesar de que admiten que ha hecho algunos movimientos en las últimas horas. Aun así, los consideran insuficientes y recuerdan que era una temeridad dar por hecho sus votos si los socialistas no se abren a negociar sobre tres condiciones: el uso del catalán en la cámara española, una comisión de investigación sobre Pegasus y «no entorpecer» la tramitación de una ley de amnistía, que fue inadmitida la legislatura pasada.

Teresa Jordà acompañada de Junqueras, Maragall y Rufián en un acto de campaña / ACN

Las mismas fuentes han detallado que la dirección de ERC ha celebrado este miércoles una reunión informativa para compartir como van las negociaciones y, a pesar de que ven con buenos ojos la candidatura de Armengol para presidir la cámara y tomar el relevo de Meritxell Batet, una figura muy criticada por el independentismo a raíz de algunas actuaciones durante la legislatura pasada; no descartan celebrar una ejecutiva en las próximas horas en función de como avance la negociación.

Junts hará una ejecutiva para decidir dos horas antes de la sesión

Junts per Catalunya, por su parte, tomará una decisión sobre su voto a última hora. El partido de Laura Borràs y Jordi Turull ha convocado una reunión telemática de la ejecutiva este jueves las ocho de la mañana, dos horas antes de la constitución de la cámara, prevista para las diez, para decidir si apoya a la candidatura de Armengol. Carles Puigdemont ha exigido este miércoles mismo a los socialistas «hechos comprobables antes de comprometer ningún voto» y ha insistido que las exigencias de su partido sobre la amnistía y la autodeterminación «no han variado» a pesar de las «presiones y carrerillas» a que ha sido sometido Juntos.

Jordi Turul y Carles Puigdemont en una reunión de la ejecutiva de Juntos a Argelers, en la Cataluña Norte / Europa Press

De hecho, los votos de los siete diputados juntaires, junto con los de Coalición Canaria, pueden ser claves para resolver un posible empate entre los dos bloques, el del PSOE y el del PP. Y es que con la entrada del voto al extranjero -que provocó un pequeño cambio en el reparto de escaños-, el PP, Vox y UPN suman 171 diputados, los mismos que el PSOE, Sumar, EH Bildu, el PNB, el BNG y ERC.

En este escenario, los votos de los siete diputados de Junts, así como lo del representante de Coalición Canaria, se prevén determinantes en la votación de mañana. Todavía más, el PSOE podría perder el control de la Mesa sí Junts se abstiene y Coalición Canaria se decanta por apoyar a los populares.

Hemiciclo del Congreso en una imagen de archivo

El funcionamiento de las votaciones

Inicialmente, se constituye una mesa provisional de edad. El presidente es el diputado más grande de cámara y después hay dos secretarios que lo asisten, los representantes más jóvenes. Esta mesa de edad se encarga de conducir la primera sesión de la legislatura, en la cual se elige la Mesa, formada por nueve sillas: una presidencia, cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías, cargos de segundo nivel que también han provocado una carrera paralela a la de la presidencia.

La presidencia se elige en primera votación por mayoría absoluta de los 350 diputados que conforman la cámara, es decir, el candidato necesita 176 votos. O, en segunda vuelta, por mayoría simple entre los dos candidatos más votados. Además de la presidencia, las cuatro vicepresidencias se votan simultáneamente y salen elegidos los cuatro candidatos con más votos. El mismo pasa con las cuatro secretarías.

Pero si Junts y Coalición Canaria deciden abstenerse, el empate entre Armengol y Gamarra puede provocar una situación de bloqueo, puesto que el artículo 37 del reglamento del Congreso establece que «si en alguna votación se produce empate, se celebrarán votaciones sucesivas entre los candidatos igualados en votos hasta que el empate quede dirimido».