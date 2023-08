Negociacions ‘in extremis’ per a la presidència del Congrés

El ple de constitució de la nova composició del Congrés de Diputats i l’elecció de la Mesa de la cambra baixa espanyola seran un termòmetre, un moment clau que pot donar pistes sobre les possibilitats que la investidura de Pedro Sánchez a president del govern espanyol pugui tirar endavant. Des de la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, consideren que Francina Armengol, expresidenta del Govern Balear, és una figura de consens de cara als partits independentistes i nacionalistes, però a hores d’ara no té assegurada la presidència de la cambra en la legislatura que aquest dijous es posa en marxa i hi ha negociacions in extremis. D’altra banda, el PP ha designat la secretària general del partit i fins ara portaveu al Congrés, Cuca Gamarra, com la seva candidata a presidir el Congrés.

ERC encara no ha decidit el seu vot

Els socialistes necessiten els vots de tots els partits amb qui posteriorment haurien de pactar la investidura de Sánchez: Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG. Esquerra Republicana, que després de les eleccions semblava disposada a facilitar la investidura, ha anat endurint la seva posició amb el pas dels dies i encara no ha desvetllat si votarà a favor d’Armengol. De fet, fonts dels republicans han afirmat a El Món que encara no hi ha acord amb el PSOE, tot i que admeten que ha fet alguns moviments en les últimes hores. Tot i això, els consideren insuficients i recorden que era una temeritat donar per fet els seus vots si els socialistes no s’obren a negociar sobre tres condicions: l’ús del català a la cambra espanyola, una comissió d’investigació sobre Pegasus i “no entorpir” la tramitació d’una llei d’amnistia, que va ser inadmesa la legislatura passada.

Teresa Jordà acompanyada de Junqueras, Maragall i Rufián en un acte de campanya / ACN

Les mateixes fonts han detallat que la direcció d’ERC ha celebrat aquest dimecres una reunió informativa per compartir com van les negociacions i, malgrat que veuen amb bons ulls la candidatura d’Armengol per presidir la cambra i prendre el relleu de Meritxell Batet, una figura molt criticada per l’independentisme arran d’algunes actuacions durant la legislatura passada; no descarten celebrar una executiva en les pròximes hores en funció de com avanci la negociació.

Junts farà una executiva per decidir dues hores abans de la sessió

Junts per Catalunya, per la seva banda, prendrà una decisió sobre el seu vot a última hora. El partit de Laura Borràs i Jordi Turull ha convocat una reunió telemàtica de l’executiva aquest dijous les vuit del matí, dues hores abans de la constitució de la cambra, prevista per a les deu, per decidir si dona suport a la candidatura d’Armengol. Carles Puigdemont ha exigit aquest dimecres mateix als socialistes “fets comprovables abans de comprometre cap vot” i ha insistit que les exigències del seu partit sobre l’amnistia i l’autodeterminació “no han variat” malgrat les “pressions i corredisses” a què ha estat sotmès Junts.

Jordi Turul i Carles Puigdemont en una reunió de l’executiva de Junts a Argelers, a la Catalunya Nord / Europa Press

De fet, els vots dels set diputats juntaires, juntament amb els de Coalició Canària, poden ser claus per resoldre un hipotètic empat entre els dos blocs, el del PSOE i el del PP. I és que amb l’entrada del vot a l’estranger -que va provocar un petit canvi en el repartiment d’escons-, el PP, Vox i UPN sumen 171 diputats, els mateixos que el PSOE, Sumar, EH Bildu, el PNB, el BNG i ERC.

En aquest escenari, els vots dels set diputats de Junts, així com el del representant de Coalició Canària, es preveuen determinants en la votació de demà. Encara més, el PSOE podria perdre el control de la Mesa si Junts s’absté i Coalició Canària es decanta per donar suport als populars.

Hemicicle del Congrés en una imatge d’arxiu

El funcionament de les votacions

Inicialment, es constitueix una mesa provisional d’edat. El president n’és el diputat més gran de cambra i després hi ha dos secretaris que l’assisteixen, els representants més joves. Aquesta mesa d’edat s’encarrega de conduir la primera sessió de la legislatura, en la qual es tria la Mesa, formada per nou cadires: una presidència, quatre vicepresidències i quatre secretaries, càrrecs de segon nivell que també han provocat una cursa paral·lela a la de la presidència.

La presidència s’elegeix en primera votació per majoria absoluta dels 350 diputats que conformen la cambra, és a dir, el candidat necessita 176 vots. O, en segona volta, per majoria simple entre els dos candidats més votats. A més de la presidència, les quatre vicepresidències es voten simultàniament i surten elegits els quatre candidats amb més vots. El mateix passa amb les quatre secretaries.

Però si Junts i Coalició Canària decideixen abstenir-se, l’empat entre Armengol i Gamarra pot provocar una situació de bloqueig, ja que l’article 37 del reglament del Congrés estableix que “si en alguna votació es produeix empat, se celebraran votacions successives entre els candidats igualats en vots fins que l’empat quedi dirimit”.