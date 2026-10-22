Lidl lo vuelve a hacer con sus zapatillas de 14 €: acolchadas, suela ligera y un look versátil para el día a día

Pero LIDL nos sorprende una vez más con un producto que vale mucho la pena probar. ¿Lo mejor? El estilo que tienen y su precio, ¡solo 14 €! ¿No te lo crees? Ven que te contamos todos los detalles.

Intentamos combinar buen estilo, funcionalidad y sobre todo, comodidad. Las zapatillas deportivas tienen un poco de eso, pero el diseño de las zapatillas que acaba de lanzar LIDL en su catálogo da un paso más allá.

Todo lo que le pides a un zapato lo tiene este par de LIDL

Un precio imbatible, con suela ligera, buen acolchado y en colores que combinan con todo. Así son estas zapatillas de la línea Esmara de LIDL, que deberías tener como fondo de armario. Eso sí, tendrás que darte prisa porque los hombres empiezan a hacer fila para comprar un par.

También puedes echar un vistazo a la tienda online. Aunque aparecen en la sección de zapatillas deportivas, no lo son tanto, ya que están hechas con un material más elegante y los colores neutros combinan genial con vaqueros o con pantalones de pinzas para un toque más formal.

Estilo y comodidad a tus pies

Poco hacemos con tener un par de zapatos bonitos y elegantes si al poco de caminar ya nos los queremos quitar porque no son nada cómodos. Esto no te pasará con estas zapatillas. Tienen una suela de TPR que, combinada con una media suela EVA, ofrece una buena amortiguación.

Además, su forro textil interior aporta una sensación agradable desde el momento en que te las pones. Las puedes encontrar desde la talla 41 (que parece que ya están agotadas) hasta la 46.

Para ir a trabajar van muy bien. Igual si tienes que ir a la universidad, salir con amigos o a una cita. Quedan perfectas con cualquier combinación. Sus dos tonos, azules con detalles marrones o las marrones con detalles azules, resultan ser un básico que casi no tocarán el armario porque querrás llevarlas a todos lados.

¿Es un calzado para hombres de más de 45 años?

Quizás sí, o quizás no. Porque en el mundo de los gustos y la moda hay colores y estilos para elegir a placer. Es cierto que las ventas apuntan que las prefieren hombres de más de 45, pero eso no significa que un joven 20 años menor no pueda aprovecharlas. Como te decimos, todo depende del estilo.

En todo caso, lo que hay que destacar es que los hombres mayores valoran mucho más la comodidad y es, precisamente, esta sensación de descanso lo que ofrece este par de zapatillas, si las comparamos con otras que suelen ser más rígidas y pesadas.

Una calidad que sorprende

Por solo 14 €, la verdad es que no se puede pedir mucho más. Su relación calidad-precio es indiscutible y LIDL ha sabido ofrecer un buen equilibrio entre un producto funcional, con buenos acabados, una estética cuidada y a un precio excelente.

Muchos podrán renovar su calzado para esta temporada sin tener que rascarse mucho el bolsillo. Eso sí, insistimos en que te pases por tu tienda más cercana porque estas zapatillas están dando mucho de qué hablar. De momento, no hay ninguna promoción especial para su venta y, aun así, la recomendación entre amigos y compañeros de trabajo se está notando.

Da un toque a tu estilo clásico o deportivo con las zapatillas de LIDL

La versatilidad es una característica que los que saben comprar valoran muchísimo y estas zapatillas lo son. Cada vez hay más hombres preocupados por vestir bien, seguir las tendencias y modas de temporada, así que unos cuantos consejos para combinar no vienen nada mal.

Aunque no dejan de ser unas zapatillas deportivas, especialmente por la suela blanca, el material y la combinación de colores les dan ese toque clásico y elegante que muchos buscan a la hora de vestir.

Por su estilo y formato, quedan bien con pantalones de corte recto o tipo slim. Ahora que estamos en temporada de otoño, quedan geniales con unos vaqueros, una camiseta de estilo casual y una chaqueta.

Si quieres algo más formal, combinan bien con una camisa de manga larga y pantalones en color gris, beige, negro o marrón. ¡Son combinaciones que no fallan!