Después de trabajar arduamente, la plataforma Trencant el Silenci ha conseguido una reunión presencial con el PSOE para tratar los abusos, violaciones y suicidios sufridos por jóvenes durante el servicio militar obligatorio en los años 80 y 90. El encuentro, según ha podido saber El Món, ha sido programado por el Gabinete de la Presidencia del gobierno español y se celebrará el próximo 16 de junio en el Congreso de los Diputados después de que, hasta ahora, el PSOE haya bloqueado todos los intentos de crear una comisión para investigar estos hechos en la cámara baja española. Se prevé que la reunión cuente con la participación de la portavoz de Defensa del PSOE, Begoña Nasarre, y queda la duda de si asistirán el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del PSOE de Memoria Democrática, Raúl Díaz.

El encuentro se ha logrado después de que Francesc Robelló, portavoz de la plataforma, enviara una carta al presidente del gobierno español Pedro Sánchez, donde adjuntó la entrevista publicada en El Món el 26 de abril. En la misiva, enviada el pasado 29 de abril y a la cual ha tenido acceso este diario, Robelló trasladó al presidente español la necesidad de abrir los archivos militares sobre las 1.900 muertes, muchas de ellas en extrañas circunstancias, durante los años 80 y 90 y lamentó que el PSOE se «oponga sistemáticamente» y «en alianza con PP y Vox». «Adjunto la entrevista publicada en el diario El Món, donde detallamos la opacidad documental y el desamparo que las familias seguimos sufriendo», destaca Robelló, que, finalmente, pide que se permita crear una comisión de investigación en el Congreso. «Bloquear la palabra en el Congreso es bloquear la democracia», sentencia.

Presidencia contactó con Robelló al día siguiente de enviar la carta, explica Robelló a este diario. El portavoz considera en declaraciones a este que la reunión programada para dentro de once días es «un paso adelante». «Al menos nos escucharán y podrán vernos y sentir nuestra reclamación en persona y mirándonos a los ojos», añade, y se muestra dispuesto a seguir trabajando para saber la «verdad» de lo que pasó hace más de cuarenta años en los cuarteles del ejército español «con nuestros hermanos y familiares».

Francesc Robelló, uno de los impulsores de la plataforma para destapar las muertes ocultas del servicio militar. Barcelona 21.04.2026 | Mireia Comas

Carta a los portavoces de los grupos parlamentarios

A raíz de la reunión, la plataforma Trencant el Silenci ha enviado dos cartas a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso y a los portavoces de Defensa para comunicar la reunión que mantendrán el próximo 16 de junio con el PSOE. En la primera, agradecen el trabajo de Junts per Catalunya porque «reclaman e impulsan de forma periódica el debate de esta comisión en la cámara». Asimismo, manifiestan que mantienen la esperanza de que los socialistas lideren la constitución de una comisión de investigación: «Estamos convencidos de que dar este paso supondría para el gobierno español un ejercicio de prestigio democrático, demostrando que su agenda progresista es real y que tienen la valentía de liderar la reparación de esta deuda histórica, alejándose definitivamente de la opacidad que defienden VOX y el PP». «El Estado es una institución permanente y los gobernantes actuales son los responsables de dar respuesta a las familias», destaca.

En la segunda, la plataforma extiende su agradecimiento a ERC, pero deja claro que su demanda es un asunto «transversal». «No responde a siglas, partidos ni territorios; es una exigencia de verdad y dignidad para las 1.900 víctimas de todo el Estado», señala, y se da voz al testimonio de Serenella, cuyo hermano, Ramon Negrín Ortega, murió el 10 de octubre de 1985 en la base aérea de Gando (Gran Canaria), pero nunca se ha podido saber en qué circunstancias se produjo su muerte. Por ello, la entidad expone que el PSOE tiene la oportunidad de «abanderar y liderar esta iniciativa de reparación democrática». «La verdad no puede menoscabar las instituciones; no cuestionamos al ejército actual, sino que cuestionamos la mala gestión que se hizo en el ejército de hace más de cuarenta años», añade la carta, que deja clara la intención de la reunión del día 16: «Queremos un compromiso operativo firme por parte del Grupo Socialista y de todos los grupos parlamentarios y el levantamiento de cualquier veto o reticencia y el apoyo unánime a la aprobación de la comisión de investigación».