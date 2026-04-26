Francesc Robelló es uno de los impulsores de la plataforma Trencant el Silenci y hermano de Narcís, un barcelonés que murió en extrañas circunstancias mientras realizaba el servicio militar en Ceuta en 1980, pocos meses antes del golpe de estado del 23-F. La versión oficial apuntó a un suicidio, pero la familia nunca lo creyó y sospechan que fue asesinado. Pero el caso de Narcís no es un caso aislado, ya que las muertes en la mili en extrañas circunstancias durante las décadas de los 80 y 90 se han cifrado en 1.900. Robelló guardó silencio durante casi cuatro décadas, pero el testimonio de Àlex Gorina, quien hizo público que fue violado por tres agentes, le animó a luchar por saber qué le pasó realmente a su hermano. Sobre todo porque la versión oficial no cuadraba con lo que Narcís transmitió a la familia, en una carta escrita unos días antes y que recibieron cuando ya estaba muerto, en la que explicaba las ganas que tenía de volver a casa y que le habían concedido un permiso. Pero Francesc Robelló se ha encontrado con el silencio de un gobierno español y con el bloqueo del PSOE a cualquier intento de investigar los hechos, hasta el punto de que los socialistas españoles han contribuido, con su abstención, a impedir que se debata la propuesta de crear una comisión de investigación en el Congreso. A pesar de todos los obstáculos, Robelló no piensa tirar la toalla, porque quiere culminar la lucha que inició su padre y que también le costó la vida.

El 1 de noviembre de 1980 reciben una llamada que les dice que su hermano Narcís está muerto.

Correcto, es así.

¿Les dieron alguna explicación?

Comunicaron a mi padre que su hijo había muerto.

¿Y no explicaron las causas de la muerte?

Que lo encontraron con un abrecartas clavado en el corazón, al lado de la mesa donde trabajaba en su destino.

Esa fue la versión oficial, pero ¿ustedes la creyeron?

No, en ningún momento creímos que había sido un suicidio. Mi hermano escribió una carta tres o cuatro días antes de los hechos, que recibimos después, donde nos decía que ansiaba volver a casa y que le habían dado un permiso. También decía que ya estaba mejor porque ya no le hacían novatadas. Y también pidió que le enviáramos latas de comida, porque allí eran muy caras. Y recientemente, coincidiendo con el documental de TV3, encontramos un testimonio que nos confirmó que dos días antes estaba contento, que se había comprado un radiocasete y que quería volver a casa con el aparato. Estaba en Ceuta, tenía 20 años, y estaba contento. Y pasamos de eso a la comunicación por teléfono y, posteriormente, llega la Guardia Urbana a casa para hacer la comunicación oficial.

Francesc Robelló, uno de los impulsores de la plataforma para destapar las muertes ocultas de la mili. Barcelona 21.04.2026 | Mireia Comas

¿Las cartas y el testimonio no concuerdan con la versión oficial?

No concuerdan de ninguna manera, y es a raíz de eso que mi padre no lo cree, y comienza a investigar. Una semana después, aporta estas cartas de mi hermano al comandante juez-instructor. De hecho, tengo el justificante de recepción del juez según el cual recibe estas cartas y las incorporará al expediente.

¿Y a partir de ahí no hay ninguna comunicación más?

No hay ninguna comunicación más, pero esto es la prueba de que algún expediente o algún procedimiento se inició en aquel momento. Otro indicio es que, había una muerte violenta, con un abrecartas clavado en el corazón, y aun así, creemos que no se hizo autopsia porque la orden de traslado del cadáver hacia aquí se produce al día siguiente. Da la impresión de que se quisieron quitar el problema de encima y lo enviaron rápidamente hacia aquí.

¿Se saltaron los procedimientos?

No se hizo la autopsia preceptiva. Y el compañero de mi hermano, el testimonio que apareció en el documental, me dijo que, al día siguiente de morir mi hermano, el capitán de la compañía emitió una circular prohibiendo hablar de este tema a todos los soldados. Es decir, hubo una coacción para que no se hablara de este tema en ningún momento.

«Al día siguiente de morir mi hermano, el capitán de la compañía emitió una circular prohibiendo hablar de este tema a todos los soldados»

¿Y su padre, además de las cartas, encontró algo más?

Entonces había varias hipótesis. La primera, era que las cartas que enviaba, donde explicaba que estaba contento, no cuadraban con la versión que nos habían dado de los hechos. La segunda es que en cartas de mi hermano se describen episodios de violencia de los veteranos contra los novatos. Él relata que un compañero le ha pasado una cinta con todas las salvajadas y escribe que intentará grabarlo él. Y la tercera es que en Ceuta, en los años 80, entraban y salían drogas en grandes cantidades. Era el inicio del tráfico de hachís hacia la península.

Y esto pasa en noviembre, cuatro meses antes del golpe de estado del 23-F.

Mi hermano estaba destinado al estado mayor, en la comandancia general de Ceuta. Él estaba en un lugar sensible porque por allí pasaban todos los generales, todos los mandos de la capitanía de Ceuta. Años después he sabido que periodistas de renombre han situado el origen del golpe de estado en Ceuta. Pero, meses después de los hechos, y esto es lo que hizo moverse a mi padre, el hermano de un chico que está haciendo la mili allí, y que iba a mi instituto, me relaciona la muerte de mi hermano con el 23-F. Yo le transmití esto a mi padre, pero era un tema que en casa no se hablaba porque todavía había miedo del franquismo.

Y hacía cinco años que había muerto Franco.

El contexto es este. Un ejército totalmente franquista, porque no se había depurado nada. Los mismos mandos que torturaban y asesinaban durante la dictadura continúan haciendo lo mismo después con total impunidad. Actuaban sin miramientos y no intentaban tapar nada, porque sabían que no les pasaría nada.

Francesc Robelló, uno de los impulsores de la plataforma para destapar las muertes ocultas de la mili. Barcelona 21.04.2026 | Mireia Comas

Además del compañero al que hace referencia, ¿ha tenido algún otro testimonio?

Directo del cuartel militar, no.

¿Y qué le ha llevado a romper el silencio cuatro décadas después?

En el año 2018 ya rompí un poco el silencio a través de las redes sociales con una publicación que se compartió más de 15.000 veces. Recibimos muchos testimonios, como el del compañero de mi hermano. Pero todo esto de ahora surge a raíz del documental Et faran un home, de TV3, que trata el acoso y las víctimas de agresiones en la mili. El testimonio de Àlex Gorina, que relata que lo violan tres agentes, me impresiona mucho y me hace ver que también tengo algo que contar. A partir de aquí, contacto con Mireia Prats y Joan Torrent [los periodistas autores del reportaje] y les explico los hechos a través del correo. Primero sale la noticia y después me invitan a hacer el segundo documental, donde participo como testigo.

¿Y a raíz del documental se crea la plataforma?

A raíz del documental, que se emite el 13 de enero, se realizan una serie de iniciativas como, por ejemplo, la declaración del Parlamento, que se aprueba el 26 de enero. A partir de aquí, creamos la plataforma Trencant el Silenci. Nos ponemos de acuerdo con el nombre, porque estamos rompiendo el silencio de algo que las familias hemos silenciado durante muchos años. Cuesta hablar de ello porque siempre está el estigma del suicidio, pero decidimos hablar de ello porque es un tema que también ha silenciado el Estado y se han documentado más de 1.900 jóvenes muertos en extrañas circunstancias. Los autores del documental estiman que pueden ser más, pero se enfrentan al hermetismo del Estado, que 45 años después no les deja acceder a ningún archivo militar.

«Los autores del documental estiman que pueden ser más, pero se enfrentan al hermetismo del Estado, que 45 años después no les deja acceder a ningún archivo militar»

Ha mencionado la declaración del Parlamento. ¿Qué papel tuvo el PSC?

Se sumó. La CUP plantea la declaración con objetivos más amplios y, por ejemplo, propone una investigación externa. Es decir, una investigación independiente. Pero el PSC rebaja eso. Acepta la investigación, pero si la realiza el Ministerio de Defensa, y también rebaja alguna otra cosa. El texto insta al gobierno español a investigar, a reparar a las víctimas y a que nunca más se recupere el servicio militar. Pero el Parlamento no tiene competencia sobre nada del Estado ni del ejército. A partir de aquí, impulsamos la plataforma y ya llevamos más de 1.400 adhesiones.

Cuando buscan la verdad, ¿lo único que encuentran son trabas?

Exacto, sí. Solo queremos acceder a la verdad como efecto reparador. En mi caso, saber qué pasó en esos cuatro días para que un joven que tenía ganas de volver a casa lo encontraran muerto con un abrecartas clavado en el corazón. Solo con poder saber eso, ya estaría.

Porque, claro, los hechos han prescrito.

Penalmente, no pasaría nada, pero eso nos da igual. Queremos saber qué pasó. Qué hizo que mi hermano apareciera con una daga clavada en el corazón. Y, sí, nos han puesto trabas. El PSC en el Parlamento ya mostró reticencias, pero en el Congreso el PSOE se opone a abrir ninguna investigación que cuestione a los militares en ningún sentido.

Francesc Robelló, uno de los impulsores de la plataforma para destapar las muertes ocultas de la mili. Barcelona 21.04.2026 | Mireia Comas

Se opone a una comisión de investigación y a una petición para que el gobierno español y el Defensor del Pueblo investiguen los hechos.

Sí, ha frenado una comisión de investigación, que tendría efectos vinculantes y obligatorios. Y también se ha abstenido en una proposición no de ley que insta al gobierno español y al Defensor del Pueblo a iniciar de oficio una investigación. El PSOE quería votar por puntos para aprobar solo que el Defensor del Pueblo abriera actuaciones. Nos pidieron la postura de la plataforma, pero es algo tan genérico que no hay por dónde cogerlo y la postura de la plataforma es o todo o nada.

¿Cómo se explica que un partido que abanderó la memoria histórica se niegue a investigar una muerte como la de su hermano y el resto de casos?

No se explica. No hay ningún argumento lógico para que un partido impulsor de la ley de memoria democrática de finales del 2022, cuando debe aplicar la ley, no la aplica. Aún más, además de eso, hay otra contradicción, porque cuando se trata de instar a la Iglesia a pedir perdón y reparar a las víctimas, el gobierno español sí lo abanderó. En cambio, cuando se trata del mismo Estado y de dar explicaciones por las salvajadas que se hicieron en los años 80 y 90, entonces eso no. Con eso mira hacia otro lado. Hay tanta mierda allí dentro, y saben que las cosas se hicieron muy mal, que no quieren tocar este avispero porque podría salir cualquier cosa. Saben que se hicieron las cosas mal porque el PSOE estuvo el 80% del tiempo como gobernante entre los años 80 y 90. El ejército es responsable de los actos delictivos que realizó, pero el gobierno del PSOE era el responsable político, porque en democracia el ejército depende de los responsables políticos. Son cómplices de los delitos que cometió el ejército, porque seguro que sabían lo que pasaba en los cuarteles y miraron hacia otro lado.

¿Han tenido contacto con el Ministerio de Defensa?

No hemos tenido contacto porque no nos responden. Desde la plataforma, cada semana hemos escrito a los portavoces de los grupos parlamentarios, a los portavoces de la Comisión de Defensa del Congreso. Hemos enviado cartas al Ministerio de Defensa, al de Justicia y al de Memoria Democrática. Personalmente, hace casi tres meses que envié una carta al Ministerio de Defensa pidiendo explicaciones y no he tenido respuesta.

«El ejército es responsable de los actos delictivos que cometió, pero el gobierno del PSOE era el responsable político, porque en democracia el ejército depende de los responsables políticos»

¿A ninguna de las cartas?

A ninguna. Tengo el justificante de recepción de que la carta entra en el Ministerio de Defensa y no he recibido respuesta. Ni del Defensor del Pueblo. La única respuesta que recibí fue la del Síndic de Greuges que, como no tiene competencias, le traslada mi carta al Defensor del Pueblo, pero tampoco he recibido respuesta.

¿Por qué este silencio?

No entiendo este silencio porque hay una obligación legal de contestar, y no he recibido ninguna respuesta.

¿Se conformaría con una explicación real, o busca una reparación oficial por parte del Estado?

Me conformaría con saber la verdad por el efecto reparador que eso tendría. Pero la verdad de verdad. Es decir, una verdad con pruebas y que fuera creíble. Y la otra cosa sería un reconocimiento oficial por parte del Estado de que las cosas no se hicieron correctamente, que no cuidaron de los jóvenes de veinte años que estaban bajo su custodia. Con eso ya haríamos, no buscamos reparaciones económicas. Quiero poder cerrar el duelo porque no lo he cerrado del todo. He convivido siempre con esta herida abierta.

Francesc Robelló, uno de los impulsores de la plataforma para destapar las muertes ocultas de la mili. Barcelona 21.04.2026 | Mireia Comas

¿Y poder cerrar aquel expediente que se abrió?

Exacto. Saber qué pasó, y cerrar aquel expediente que se inició. En algún rincón del Ministerio de Defensa debe haber ese expediente. En algún archivo militar debe constar alguna información relacionada con mi hermano o sobre qué se hizo, porque quizás se hizo una investigación que es un papel. El Estado no ha cambiado. Los gobiernos, sí, pero el Estado sigue siendo el mismo. Por tanto, los políticos que hay ahora son los que deben dar explicaciones, pedir disculpas y admitir oficialmente que fue un desastre.

¿Y en esta demanda el PSOE se pone del lado de PP y Vox?

El PSOE se pone del lado de PP y Vox con el coste político que eso supone. Vienen a Barcelona a hacer el papel de democracia y progresismo, pero por otro lado impiden el acceso al derecho de las familias a la verdad, que eso no prescribe. Se saltan la obligación que tienen de dar información, que tampoco prescribe, y votan con el PP y Vox cada vez que tienen oportunidad para vetar ese derecho a la verdad, sea votando en contra o absteniéndose, que, al final, es lo mismo porque hace que no prospere ninguna petición.

¿Y por qué cree que hacen esto?

Entiendo que saben que hay algo que es mejor no tocar porque puede salir cualquier cosa.

«Hay diputados del PSOE que les da vergüenza cómo está actuando el gobierno de España»

¿Esto es el régimen del 78?

El PSOE es el régimen del 78 y se alía con el régimen del 39 para proteger al ejército, como hacen con la monarquía. Hay una resistencia por parte de la ministra de Defensa a cualquier cosa que signifique cuestionar a los militares. No de ahora, sino de siempre. Siempre los ha protegido y los ha blindado de cualquier ataque. Y tengo informaciones también de que hay diputados del PSOE que les da vergüenza cómo está actuando el gobierno de España en esta cuestión. Hay una parte del PSOE que no ve lógico este rechazo a la propuesta.

En cambio, otras formaciones sí les han acompañado en sus reivindicaciones.

Sí, hay siete partidos que presentan la propuesta de la comisión de investigación y presentan también la proposición no de ley. Son los partidos de la izquierda española y los partidos soberanistas de Galicia, el País Vasco y Cataluña. Esquerra y Junts han estado a nuestro lado. Junts ha ido por esto y se ha puesto a mi lado desde el minuto cero y Francesc Marc Álvaro, de ERC, también ha estado ayudando y colaborando con lo que hiciera falta. Además de la abstención a la proposición no de ley, esta semana se ha vuelto a poner sobre la mesa de la Junta de Portavoces la comisión de investigación, pero el PSOE ha vuelto a votar en contra con PP y Vox.

Es decir, rechazan que se debata la propuesta en el pleno del Congreso.

Exacto. Lo que se pide a la Junta de Portavoces es que esto pase al pleno y allí debatirlo y que cada uno exponga los puntos a favor y en contra. El PSOE veta lo que es la esencia del Parlamento, que es el debate. El PSOE no da importancia al hecho de que haya 1.900 jóvenes muertos en extrañas circunstancias. Eso, para ellos, no es importante y bloquea que se hable de este tema. Es como la circular del capitán, que prohibió hablar del tema.

Francesc Robelló, uno de los impulsores de la plataforma para destapar las muertes ocultas de la mili. Barcelona 21.04.2026 | Mireia Comas

¿Saben si dentro del ejército se han tomado medidas para que estas cosas no vuelvan a pasar?

No lo sabemos. Conseguimos que se dejara de hacer el servicio militar, pero no se acabó. Está en un estado de suspensión, y en cualquier momento el Estado puede llamar a todos los reservistas y enviarlos donde sea. No tenemos conocimiento de que se hayan tomado medidas, porque es un mundo bastante cerrado todavía. El hermetismo aún continúa.

¿Esta situación de bloqueo les desanima?

Nuestra intención es continuar insistiendo hasta que haya algún movimiento para romper este bloqueo. Actuamos como si fuéramos una máquina de picar piedra. Es lo único que nos queda porque hemos encontrado 45 años de silencio, y la intención es continuar. Sabíamos que no sería fácil y, por tanto, estamos preparados para que el camino sea largo. Continuaremos insistiendo para que la verdad aflore y recuperar la dignidad de mi hermano y de todos aquellos jóvenes que murieron y que han sido olvidados por el Estado. El régimen del 39 y del 78 aún continúan presentes y una prueba es esta.

¿Cerrar este expediente sería acabar el trabajo que inició tu padre?

Exacto. Sería continuar el trabajo que mi padre comenzó. Mi padre muere tres años después de comenzar a investigar los hechos. Se siente impotente y cae en una depresión, y deja de cuidarse. También recibe amenazas hacia mí, que en ese momento estoy pendiente de hacer el servicio militar, y también hay sospechas de teléfonos pinchados. No sé si lograré cerrar el expediente, pero al menos lo tengo que intentar.