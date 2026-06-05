Després de picar molta pedra, la plataforma Trencant el Silenci ha aconseguit una reunió presencial amb el PSOE per tractar els abusos, violacions i suïcidis patits per joves durant el servei militar obligatori als anys 80 i 90. La trobada, segons ha pogut saber El Món, ha estat programada pel Gabinet de la Presidència del govern espanyol i se celebrarà el pròxim 16 de juny al Congrés dels Diputats després que, fins ara, el PSOE hagi bloquejat tots els intents de crear una comissió per investigar aquests fets a la cambra baixa espanyola. Es preveu que la reunió compti amb la participació de la portaveu de Defensa del PSOE, Begoña Nasarre, i es manté el dubte de si hi assistiran el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, i el portaveu del PSOE de Memòria Democràtica, Raúl Díaz.
La trobada s’ha aconseguit després que Francesc Robelló, portaveu de la plataforma, enviés una carta al president del govern espanyol Pedro Sánchez, on va adjuntar l’entrevista publicada a El Món el 26 d’abril. A la missiva, enviada el passat 29 d’abril i a la qual ha tingut accés aquest diari, Robelló li va traslladar al president espanyol la necessitat d’obrir els arxius militars sobre les 1.900 morts, molts d’ells en estranyes circumstàncies, durant els anys 80 i 90 i va lamentar que el PSOE s’hi “oposi sistemàticament” i “en aliança amb PP i Vox”. “Adjunto l’entrevista publicada al diari El Món, on detallem l’opacitat documental i el desemparament que les famílies continuem patint”, destaca Robelló, que, finalment, demana que es permeti crear una comissió d’investigació al Congrés. “Bloquejar la paraula al Congrés és bloquejar la democràcia”, sentencia.
Presidència va contactar amb Robelló l’endemà d’enviar la carta, explica Robelló a aquest diari. El portaveu considera en declaracions a aquest que la reunió programada per a d’aquí a onze dies és “un pas endavant”. “Almenys ens escoltaran i podran veure’ns i sentir la nostra reclamació en persona i mirant-nos als ulls”, afegeix, i es mostra disposat a continuar picant pedra per saber la “veritat” de què va passar fa més de quaranta anys a les casernes de l’exèrcit espanyol “amb els nostres germans i familiars”.
Carta als portaveus dels grups parlamentaris
Arran de la reunió, la plataforma Trencant el Silenci ha enviat dues cartes als portaveus dels grups parlamentaris del Congrés i als portaveus de Defensa per comunicar la reunió que mantindran el pròxim 16 de juny amb el PSOE. En la primera, agraeixen la feina de Junts per Catalunya perquè “reclamen i impulsen de forma periòdica el debat d’aquesta comissió a la cambra”. Així mateix, posen de manifest que mantenen l’esperança que els socialistes liderin la constitució d’una comissió d’investigació: “Estem convençuts que fer aquest pas suposaria per al govern espanyol un exercici de prestigi democràtic, demostrant que la seva agenda progressista és real i que tenen la valentia de liderar la reparació d’aquest deute històric, allunyant-se definitivament de l’opacitat que defensen VOX i el PP”. “L’Estat és una institució permanent i els governants actuals en són els responsables de donar resposta a les famílies”, destaca.
En la segona, la plataforma fa extensiu el seu agraïment a ERC, però deixa clar que la seva demanda és un assumpte “transversal”. “No respon a sigles, partits ni territoris; és una exigència de veritat i dignitat per a les 1.900 víctimes de tot l’Estat”, assenyala, i es dona veu al testimoni de Serenella, el germà del qual, Ramon Negrín Ortega, va morir el 10 d’octubre del 1985 a la base aèria de Gando (Gran Canària), però mai s’ha pogut saber en quines circumstàncies es va produir la seva mort. És per això que l’entitat exposa que el PSOE té l’oportunitat d'”abanderar i liderar aquesta iniciativa de reparació democràtica”. “La veritat no pot menyscabar les institucions; no qüestionem l’exèrcit actual, sinó que qüestionem la mala gestió que es va fer a l’exèrcit de fa més de quaranta anys”, afegeix la carta, que deixa clara la intenció de la reunió del dia 16: “Volem un compromís operatiu ferm per part del Grup Socialista i de tots els grups parlamentaris i l’aixecament de qualsevol veto o reticència i el suport unànime a l’aprovació de la comissió d’investigació”.