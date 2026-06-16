Representants de la Plataforma Trencant el Silenci s’han reunit aquest dimarts a la tarda amb diputats del PSOE per abordar de manera definitiva les vulneracions de drets fonamentals, els abusos i les morts no aclarides que van tenir lloc durant el servei militar obligatori als anys 80 i 90. La trobada, que s’ha aconseguit després que Francesc Robelló, portaveu de la plataforma, enviés una carta al president del govern espanyol Pedro Sánchez, on va adjuntar l’entrevista publicada a El Món el 26 d’abril; ha comptat, segons ha pogut saber aquest diari, amb la presència de la portaveu de Defensa del PSOE, Begoña Nasarre, i el portaveu del PSOE de Memòria Democràtica, Raúl Díaz. Durant el transcurs d’aquesta, la plataforma ha lliurat una proposta de proposició no de llei (PNL) “tancada i blindada” que encomana formalment a la institució del Defensor del Poble l’obertura d’una investigació en profunditat sobre aquests fets durant el període democràtic.
Aquesta proposta parteix de dos precedents polítics. D’una banda, la PNL presentada el passat 26 de febrer per vuit partits de la cambra baixa –Junts, ERC, PNB, EH Bildu, Sumar, Podemos, BNG i Coalición Canaria– i el precedent de març de 2022, quan el mateix PSOE va aprovar encomanar al Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, la investigació dels abusos a l’Església. A més, la proposta recull el guant de la ministra de Defensa, Margarita Robles, qui la setmana passada va admetre la idoneïtat d’aquesta via i va assegurar que el seu Ministeri col·laborarà amb les comissions investigadores que sorgeixin. “Col·laboració màxima per part del Ministeri de Defensa, sempre que es creïn les comissions d’investigació per part de qui tingui competència per a això, no regatejarem esforços”, va subratllar. Tot i això, els socialistes espanyols han votat al costat del PP i Vox fins a tres vegades per frenar qualsevol iniciativa iniciativa per impulsar una investigació.
L’articulat de la proposició no de llei estableix cinc condicions d'”obligat compliment” per a la investigació que hauria de liderar el Defensor del Poble. El text contempla la creació d’una Comissió d’Experts Independents, on s’integrarà de forma preceptiva i obligatòria la representació dels familiars afectats, una instrucció escrita i obligatòria del govern espanyol per permetre l’accés immediat a expedients disciplinaris, mèdics i judicials i la creació d’un canal oficial, segur i confidencial a escala estatal per recollir els testimonis i denúncies dels afectats amb protecció integral. També contempla l’obligació de retre comptes periòdicament a les víctimes i un límit estricte d’un any per registrar l’Informe Definitiu a les Corts Generals i, finalment, s’exigeix la declaració pública de perdó institucional per part del president de l’executiu espanyol en seu parlamentària, així com fons de reparació econòmica, moral, assistència jurídica gratuïta i suport psicològic permanent.
“Facin la seva feina: la responsabilitat moral no prescriu”
Davant la petició d’estadístiques o l’intent de derivar el cas cap a reclamacions individuals, Robelló ha estat contundent a l’hora d’exigir una resposta institucional: “Són centenars de casos. Com a plataforma modesta no tenim els mitjans ni la capacitat d’arribar a tot el món ni d’obrir els arxius militars. L’Estat va reclutar aquests joves de forma obligatòria i col·lectiva, i l’Estat ha de donar una resposta col·lectiva”. Per això, reclama als socialistes que “facin la seva feina” perquè “la responsabilitat moral no prescriu”. “Si van exigir transparència a una institució externa com l’Església, siguin coherents i apliquin-ho ara a una institució pròpia com l’Exèrcit”, sentencia.
Temps de cortesia per estudiar la proposta
El document ja està en mans del PSOE, però la plataforma ha concedit “un temps prudencial de cortesia” perquè tant el grup socialista i el Ministeri de Defensa estudiïn el text o proposin esmenes. Així i tot, Trenquem el Silenci ha deixat clar que “no permetrà maniobres dilatòries” i, segons ha pogut saber El Món, el marge de temps que es dona la plataforma per obtenir resposta és de tres setmanes. “Si el PSOE no assumeix la iniciativa o intenta dilatar el procés, la Plataforma demanarà directament als partits de la majoria que hi estan d’acord que registrin el text exacte i el portin a votació immediata al Ple del Congrés”.