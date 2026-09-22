La ciudad hermana de Ceuta, como enclave español en África, Melilla no está al margen de la crisis generada por la llegada masiva de inmigrantes de este verano. Melilla es una zona compleja tal como determinan los diferentes servicios de prospectiva oficiales españoles, ya que Marruecos reclama su soberanía. En este contexto se enmarca una visita a la ciudad autónoma de Melilla. En concreto, el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra español (JEME, en su acrónimo español), el general Amador Enseñat i Berea, es decir, el máximo mando militar del ejército de Tierra. Una visita que casi coincide con la reunión que la ministra de Defensa, Margarita Robles, realizó en la sede del CNI este viernes.

El general Enseñat visitó este lunes la Comandancia General de Melilla (COMGEMEL). De hecho, una de las razones que el Ejército esgrime para justificar su visita fue el 106 aniversario de la fundación de La Legión. Pero la jornada ha ido más allá. Así, el JEME ha visitado el Cuartel General del COMGEMEL y ha celebrado un encuentro con los jefes de las unidades operativas, centros y organismos militares de la plaza.

Pero no se ha quedado solo con la milicia. El JEME se ha reunido con las principales autoridades civiles de Melilla, como el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Imbroda Ortiz, y con la delegada del gobierno español, Sabrina Moh Abdelkader, acompañado por el Comandante General en la Ciudad, el general de división Luis Cortés Delgado. Una visita nada casual.

El JEME, general Amador Enseñat y Juan José Imbroda Ortiz, el presidente de Melilla /JEME

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Pero sobre todo, un detalle importante de la visita ha sido la comprobación «de primera mano», según la expresión del comunicado del JEME, de los «simuladores e instalaciones empleados por sus unidades, así como diferentes aspectos relacionados con su preparación y funcionamiento». Precisamente, uno de los escenarios clave de la jornada ha sido en la Base Alfonso XIII con la reunión del JEME con una amplia representación de cuadros de mando y personal de tropa de las diferentes unidades de la COMGEMEL para «inspeccionar sobre el terreno» la situación de la plaza militarmente hablando.