La ciutat cosina de Ceuta, com enclavament espanyol a l’Àfrica, Melilla no està al marge de la crisi generada per l’arribada massiva d’immigrants d’aquest estiu. Melilla és una zona complexa tal com determinen els diferents serveis de prospectiva oficials espanyols, ja que el Marroc en reivindica la sobirania. En aquest context cal emmarcar una visita a la ciutat autònoma de Melilla. En concret, el Cap de l’Estat Major de l’Exèrcit de Terra espanyol (JEME, en el seu acrònim espanyol), el general Amador Enseñat i Berea, és a dir, el màxim comandament militar de l’exèrcit de Terra. Una visita que gairebé és coincident amb la reunió que la ministra de Defensa, Margarita Robles, va fer a la seu del CNI aquest divendres.
El general Enseñat va visitar aquest dilluns la Comandància General de Melilla (COMGEMEL). De fet, una de les raons que l’Exèrcit esgrimeix per justificar la seva visita va ser el 106 aniversari de la fundació de La Legió. Però la jornada ha anat més enllà. Així el JEME ha visitat el Quarter General del COMGEMEL i ha celebrat una trobada amb els caps de les unitats operatives, centres i organismes militars de la plaça.
Però no s’ha quedat només amb la milícia. El JEME s’ha reunit amb les principals autoritats civils de Melilla, com ara el president de la ciutat autònoma, Juan José Imbroda Ortiz i amb la delegada del govern espanyol, Sabrina Moh Abdelkader, acompanyat pel Comandant General a la Ciutat, el general de divisió Luis Cortés Delgado. Una visita gens casual.
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Però sobretot, un detall important de la visita ha estat la comprovació “de primera mà”, segons l’expressió del comunicat del JEME, els “simuladors i instal·lacions emprats per les seves unitats, així com diferents aspectes relacionats amb la seva preparació i funcionament”. Precisament, un dels escenaris clau de la jornada ha estat a la Base Alfons XIII amb la reunió del JEME amb una àmplia representació de quadres de comandament i personal de tropa de les diferents unitats de la COMGEMEL per “inspeccionar sobre el terreny” la situació de la plaça militarment parlant.