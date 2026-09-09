El 97% dels espanyols considera que la resposta del Govern a la crisi de Ceuta va ser clarament insuficient

La resposta del Govern davant la crisi que passa Ceuta des de finals de juliol rep una valoració negativa per part de la majoria dels ciutadans, ja que el 97% dels espanyols considera que l’actuació de l’Executiu va ser clarament insuficient per a la magnitud de la situació, segons una enquesta realitzada per l’Associació Espanyola de Consumidors (AEC) per conèixer la percepció de la ciutadania sobre l’impacte del que ha passat, la resposta de les administracions i les mesures que s’haurien d’adoptar davant de situacions similars.
Els resultats de l’enquesta mostren, a més, una valoració crítica de la gestió en conjunt: el 97% la qualifica com a negativa o molt negativa, sent un 76% els qui la consideren “molt negativa”. A aquesta percepció se suma la idea que hi havia marge per a una anticipació més gran: un altre 97% considera que hi havia prou senyals per actuar amb més antelació i adoptar més mesures preventives.
L’enquesta recull tant la visió del conjunt d’Espanya com la de residents a Ceuta i Melilla, que representen el 15% de les respostes i permeten incorporar també la perspectiva de ciutadans vinculats directament a les dues ciutats autònomes.
“Els resultats mostren una percepció molt clara que la resposta no va estar a l’alçada d’una situació que va alterar de manera extraordinària el funcionament habitual d’una ciutat espanyola. Però també reflecteixen una cosa especialment rellevant: els ciutadans consideren que hi havia marge per anticipar-se i adoptar mesures que permetessin estar més ben preparats davant d’un escenari d’aquestes característiques”, va assenyalar Miguel Ángel Ruiz, president de l’Associació Espanyola de Consumidores.
Més enllà de la valoració de la gestió política, l’enquesta d’AEC ha volgut analitzar com perceben els espanyols les conseqüències d’una situació d’aquestes característiques quan es traslladen a la realitat quotidiana de ciutadans, famílies, treballadors, consumidors i comerciants.
En preguntar què passaria si una situació excepcional capaç d’alterar sobtadament el funcionament habitual d’una ciutat es produís al lloc on viuen, el 99% assegura que estaria molt preocupat per les possibles conseqüències sobre els serveis públics, els comerços i la seva vida quotidiana.
Aquesta percepció es trasllada també a la realitat dels que viuen i treballen a Ceuta. El 96% considera que una crisi d’aquestes característiques pot tenir un impacte molt greu, capaç d’alterar de manera important el dia a dia i l’activitat econòmica de la ciutat.
Davant la hipòtesi de residir amb la seva família a Ceuta durant una crisi similar, també hi ha una expectativa molt clara sobre el paper que hauria d’exercir l’Executiu: el 91% esperaria prioritàriament una actuació immediata del Govern d’Espanya per recuperar la normalitat i garantir el funcionament de la ciutat.
“Quan traslladem aquesta realitat a l’entorn més proper, la preocupació és pràcticament unànime. Parlem de com una situació excepcional pot afectar qüestions tan quotidianes com acudir als serveis públics, obrir un comerç, anar a treballar o desenvolupar amb normalitat la vida familiar”. Ceuta no es pot percebre com una realitat llunyana: darrere d’aquesta crisi hi ha ciutadans i consumidors la vida diària dels quals s’ha vist directament afectada”, afegeix Miguel Ángel Ruiz.
Prevenció i control
L’enquesta també aborda les responsabilitats que els ciutadans atribueixen a l’origen d’una entrada massiva d’aquestes característiques. El 50% assenyala els governs d’Espanya i del Marroc en una mesura similar. Entre els qui atribueixen la responsabilitat principalment a un dels dos Executius, el 30% apunta el Govern d’Espanya i el 15% al Govern del Marroc.
De cara al futur, hi ha una prioritat clarament destacada sobre la resta. El 80% considera que el Govern espanyol hauria de reforçar la prevenció i el control de les fronteres davant la possibilitat d’una nova crisi similar. Com a segona mesura, encara que a una distància considerable, el 15% aposta per millorar i agilitzar els procediments legals aplicables a les entrades irregulars.
La valoració del que ha passat també té conseqüències sobre les expectatives de futur. Tenint en compte tant crisis anteriors com la recentment registrada, el 92% afirma no tenir cap confiança en la capacitat de l’actual Govern d’Espanya per gestionar adequadament una nova situació d’aquestes característiques. Un altre 6% assegura tenir poca confiança.
L’opinió sobre el paper que ha exercit específicament el president del Govern resulta igualment contundent: el 97% considera que l’actuació i el lideratge de Pedro Sánchez durant la crisi de Ceuta van ser clarament inadequats.
Aquesta valoració es tradueix finalment a l’exigència de responsabilitats polítiques. El 93% dels enquestats considera que Pedro Sánchez hauria de dimitir com a president del Govern. En concret, un 73% en reclama tant la dimissió com la dels principals responsables del seu Govern implicats en la gestió, mentre que un 20% considera que hauria de dimitir el president. A ells se suma un altre 4% que, encara que no reclama la sortida de Sánchez, sí que considera que haurien de dimitir els responsables del Govern directament implicats. En conjunt, per tant, el 97% reclama la dimissió d’algun responsable polític pel que ha passat.
Per a l’Associació Espanyola de Consumidors, els resultats posen de manifest la necessitat d’extreure conclusions del que ha passat i avançar en mecanismes que permetin anticipar situacions excepcionals, protegir el funcionament normal dels serveis i de l’activitat econòmica i oferir una resposta ràpida als ciutadans quan esdeveniments d’aquesta magnitud alterin la seva vida quotidiana.