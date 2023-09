Ana Rosa Quintana presenta a su sobrino, fichaje sorpresa del programa

Ana Rosa Quintana ha hecho suyas las tardes de Telecinco. TardeAR , el programa nuevo que ha estrenado hace un par de semanas, todavía está aterrizando en la parrilla. Entre los tertulianos que presenta día tras día, los telespectadores destacan la presencia de un hombre en concreto. Se trata de Kike Quintana, uno de los sobrinos de la presentadora. Lo ha colocado como colaborador y muchos empiezan a preguntarse más sobre él. ¿Quién es y cómo es que ha conseguido este trabajo?

Algunos se han preguntado si realmente eran familia o no y, efectivamente. Ellos mismos lo han confirmado en un video: «Es cierto que es mi sobrino y nos queremos mucho. Es mi sobrino más mayor, el primer sobrino y el primero que nació. Está claro, hemos tenido siempre una relación muy especial. Lo cuido y lo continúo cuidando porque mira, me hace pena. Lo tengo muy consentido y muy bien alimentado. Me es igual que me diga todas estas cosas, no me afecta. Yo también le digo sus defectos cuando no nos escucha nadie. No las digo a TikTok, son cosas íntimas».

Él, más espontáneo, ha bromeado: «Y también es cierto que nos queremos, pero tampoco mucho. Lo estamos intentando. Somos una familia extraña y nos va bien. Yo después voy al psicólogo, pago una cuota y lo supero… cada uno después continúa su vida tranquilamente», ha dicho Kike.

El sobrino de Ana Rosa trabaja en su programa nuevo | Telecinco

Ana Rosa da a conocer públicamente su sobrino | Telecinco

Sorprende porque el sobrino de Ana Rosa no se corta en la hora de decir la suya en público. Ha criticado en directo los datos de audiencia que han hecho las primeras tardes, se ha mofado de los conjuntos estilísticos que ha escogido, ha hablado de temas familiares… Sin filtro y muy cómodo, quizás demasiado para intentar hacer olvidar que está allí por ser quién es.

¿Quién es Kike Quintana? El sobrino más mediático de Ana Rosa

En sus redes sociales, que son públicas, Kike Quintana muestra cómo es su día a día. Publica muchas fotos con su perro y también con su pareja, un perfil en que también se demuestra que es un fanático del fútbol y seguidor del Atlético de Madrid como su tía. Hace solo un par de meses que pidió matrimonio a la novia, así que la familia Quintana irá de boda bien pronto.

Kike es el hijo del hermano de la presentadora, un familiar que se ha hecho con su lugar a televisión gracias al parentesco con ella.