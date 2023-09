Ana Rosa Quintana ha fet seves les tardes de Telecinco. TardeAR, el programa nou que ha estrenat fa un parell de setmanes, encara està aterrant a la graella. Entre els tertulians que presenta dia rere dia, els teleespectadors destaquen la presència d’un home en concret. Es tracta de Kike Quintana, un dels nebots de la presentadora. L’ha col·locat com a col·laborador i molts comencen a preguntar-se més sobre ell. Qui és i com és que ha aconseguit aquesta feina?

Alguns s’han preguntat si realment eren família o no i, efectivament. Ells mateixos ho han confirmat en un vídeo: “És cert que és el meu nebot i ens estimem molt. És el meu nebot més gran, el primer nebot i el primer que va néixer. És clar, hem tingut sempre una relació molt especial. El cuido i el continuo cuidant perquè mira, em fa pena. El tinc molt consentit i molt ben alimentat. M’és igual que em digui totes aquestes coses, no m’afecta. Jo també li dic els seus defectes quan no ens escolta ningú. No les dic a TikTok, són coses íntimes”.

Ell, més espontani, ha fet broma: “I també és cert que ens estimem, però tampoc molt. Ho estem intentant. Som una família estranya i ens va bé. Jo després vaig al psicòleg, pago una quota i ho supero… cadascú després continua la seva vida tranquil·lament”, ha dit Kike.

El nebot d’Ana Rosa treballa en el seu programa nou | Telecinco

Ana Rosa dona a conèixer públicament el seu nebot | Telecinco

Sorprèn perquè el nebot d’Ana Rosa no es talla a l’hora de dir la seva en públic. Ha criticat en directe les dades d’audiència que han fet les primeres tardes, s’ha mofat dels conjunts estilístics que ha escollit, ha parlat de temes familiars… Sense filtre i molt còmode, potser massa per intentar fer oblidar que és allà per ser qui és.

Qui és Kike Quintana? El nebot més mediàtic d’Ana Rosa

A les seves xarxes socials, que són públiques, Kike Quintana mostra com és el seu dia a dia. Publica moltes fotos amb el seu gos i també amb la seva parella, un perfil en què també es demostra que és un fanàtic del futbol i seguidor de l’Atlético de Madrid com la seva tieta. Fa només un parell de mesos que va demanar matrimoni a la xicota, així que la família Quintana anirà de boda ben aviat.

Kike és el fill del germà de la presentadora, un familiar que s’ha fet amb el seu lloc a televisió gràcies al parentesc amb ella.