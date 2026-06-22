Rod Stewart ha asustado mucho a los fans que habían comprado las entradas para verlo actuar en Utah (Estados Unidos). El icónico cantante, de 81 años, está realizando una gira que demuestra que continúa con una energía desbordante a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, la estrella del rock sufrió un problema de salud mientras actuaba que obligó al equipo médico a entrar de urgencia al escenario para ponerle oxígeno.

Estaba cantando como si nada cuando, de repente, Rod Stewart comenzó a sentirse mal. El vídeo que ha compartido el portal estadounidense TMZ lo muestra caminando de manera más pausada y con problemas físicos. Que tuviera que agarrarse a la estructura para mantenerse de pie hacía temer lo peor. ¿Qué le pasaba? Los médicos entraron con un tanque de oxígeno para ayudarlo a recuperar el aliento.

La imagen ha angustiado, ya que demuestra que el cantante es mayor y que tanto esfuerzo puede tener efectos en su estado de salud. El británico ha querido dar explicaciones a las personas que estaban disfrutando del concierto: «El espectáculo debe continuar… Casi me desmayo aquí mismo. ¿Les importa si me siento para esta canción?«, se le escucha mientras el público lo ovacionaba por querer continuar a pesar del susto. La imagen de la doctora poniéndole la mascarilla de oxígeno es realmente impactante.

🚨 EXCLUSIVE: Rod Stewart had a rough show in Utah … doubling over in discomfort during the set — and needing puffs from an oxygen tank onstage. pic.twitter.com/iT0idEp86t — TMZ (@TMZ) June 21, 2026

Last night, Rod Stewart nearly fainted in the middle of a concert, and they had to give him oxygen in front of all his fans 🙏🏻 pic.twitter.com/ED6CR2GfVj — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) June 21, 2026

Este contratiempo podría haber tenido que ver con la altitud de la ciudad donde actuaba, ya que se encuentra a 1,300 metros sobre el nivel del mar y esto siempre afecta directamente al oxígeno. No han confirmado que tenga ningún otro problema de salud, más allá de la infección de sinusitis que tuvo unas semanas atrás cuando tuvo que cancelar dos actuaciones previstas en Las Vegas.

¿Cómo se encuentra Rod Stewart?

Rod Stewart es de esas estrellas del rock que no quieren jubilarse y, de hecho, ni siquiera tienen en mente la idea de retirarse de los escenarios. A pesar de este susto y los pequeños problemas de salud que ha tenido últimamente, continúa cantando y lleva adelante una gira mundial que lo llevará por diferentes países con todo el estrés y cansancio que eso implica.

Le han preguntado muchas veces si será el último recorrido con sus canciones, pero él lo niega una y otra vez: «Este será el final de las giras mundiales a gran escala para mí, pero no tengo deseos de retirarme. Amo lo que hago y hago lo que amo. Estoy en forma, tengo una cabellera completa y puedo correr 100 metros en solo 18 segundos», dijo en una entrevista reciente.

Rod Stewart pierde el conocimiento en pleno concierto | Europa Press

Lo veremos cantar todo el verano, si todo va bien, una superestrella en plena forma que los fans confían en que este episodio con el oxígeno haya sido algo puntual y no tenga efectos a largo plazo.