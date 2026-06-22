Rod Stewart ha espantat moltíssim els fans que havien comprat les entrades per veure’l actuar a Utah (Estats Units). L’icònic cantant, de 81 anys, està fent una gira que demostra que continua amb una energia desbordant malgrat l’edat avançada. Ara bé, l’estrella del rock ha patit un problema de salut mentre actuava que ha forçat l’equip mèdic a entrar d’urgència a l’escenari per posar-li oxigen.
Estava cantant com si res quan, de sobte, Rod Stewart començava a trobar-se malament. El vídeo que ha compartit el portal nord-americà TMZ el mostra caminant de manera més pausada i amb problemes físics. Que s’hagués d’agafar a l’estructura per mantenir-se dempeus feia témer el pitjor. Què li passava? Els metges van entrar amb un tanc d’oxigen per ajudar-lo a recuperar l’alè.
La imatge ha angoixat, ja que demostra que el cantant és gran i que tant d’esforç pot tenir efectes en el seu estat de salut. El britànic ha volgut donar explicacions a les persones que estaven gaudint del concert: “L’espectacle ha de continuar… Gairebé em desmaio aquí mateix. Us importa si m’assec per a aquesta cançó?“, se’l sent metre el públic l’ovacionava pe voler continuar malgrat l’ensurt. La imatge de la doctora posant-li la mascareta d’oxigen és realment impactant.
🚨 EXCLUSIVE: Rod Stewart had a rough show in Utah … doubling over in discomfort during the set — and needing puffs from an oxygen tank onstage. pic.twitter.com/iT0idEp86t— TMZ (@TMZ) June 21, 2026
Last night, Rod Stewart nearly fainted in the middle of a concert, and they had to give him oxygen in front of all his fans 🙏🏻 pic.twitter.com/ED6CR2GfVj— 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) June 21, 2026
Aquest contratemps podria haver tingut a veure amb la latitud de la ciutat on actuava, ja que es troba a 1.300 metres per sobre del mar i això sempre afecta directament a l’oxigen. No han confirmat que tingui cap altre problema de salut, més enllà de la infecció de sinusitis que va tenir unes setmanes enrere quan va haver de cancel·lar dues actuacions previstes a Las Vegas.
Com es troba Rod Stewart?
Rod Stewart és d’aquelles estrelles del rock que no volen jubilar-se i, de fet, ni tan sols tenen en ment la idea de retirar-se dels escenaris. Malgrat aquest ensurt i els petits problemes de salut que ha tingut últimament, continua cantant i tira endavant una gira mundial que el portarà per diferents països amb tot l’estrès i cansament que això implica.
Li han preguntat moltes vegades si serà l’últim recorregut amb les seves cançons, però ell una nega una vegada i una altra: “Aquest serà el final de les gires mundials a gran escala per a mi, però no tinc desitjos de retirar-me. Estimo el que faig i faig el que estimo. Estic en forma, tinc una cabellera completa i puc córrer 100 metres en només 18 segons”, va dir en una entrevista recent.
El veurem cantar tot l’estiu, si tot va bé, una superestrella en plena forma que els fans confien que aquest episodi amb l’oxigen hagi estat una cosa puntual i no tingui efectes a llarg termini.