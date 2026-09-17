Mercè Arànega es uno de los nombres propios del teatro catalán, una actriz más que consolidada con la agenda llena de proyectos a sus 69 años. A finales de septiembre estrenará El Cadell en el Teatre Nacional de Catalunya y, en noviembre, llegará El Niu a la Sala Villaroel. Sin embargo, estos son solo dos de los muchos títulos que tiene sobre la mesa… y los que ha rechazado por incompatibilidad de horarios. La intérprete es de esas que va diciendo que sí a todas las ofertas, hasta que llega un punto en que se da cuenta de que no le alcanzan las horas: «El año que viene no, pero en 2028 intentaré espaciarlo un poco para, al menos, poder hacer un viaje del Imserso que no tengo tiempo y ya me toca«, ha dicho divertida en unas declaraciones a El matí de Ràdio 4.

¿Cuál es su secreto para llegar a los 70 años con tanta energía? Pues, según dice, estar tan activa la ayuda: «Levantarte temprano, ir al gimnasio, correr a todos lados… estar activo y, también, guardarte momentos para vivir«. En esta entrevista, Mercè Arànega ha recordado el mal momento de trabajo -y económico- que atravesaron en la pandemia cuando dejaron de actuar y de cobrar. Su peor momento, sin embargo, recuerda que llegó cuando tenía 50 y pocos años: «Es ese momento en el que las mujeres empezamos a ser invisibles». Y es que, aunque la situación está cambiando, todavía cuesta encontrar personajes femeninos potentes a partir de esa edad: «Ves muchos hombres de 60 que interpretan directores de hospital, por ejemplo, pero nosotras somos cuidadoras, la tía o la abuela de turno… Pues a esta edad no hace falta que te pinten como una iaiona«.

Mercè Arànega se sincera sobre la vida sentimental a Ràdio 4

Las confesiones más íntimas de Mercè Arànega

Mercè Arànega, siempre sin filtros en la lengua, no tiene plataformas ni redes porque encuentra que «ensucian» mucho. Siempre comparte sus opiniones abiertamente, de la misma manera que también ha hablado de su vida sentimental. Ahora hace años que no tiene pareja, dice, un amor al que no cierra la puerta… aunque es consciente de que tiene poco tiempo y que siempre le ha costado mantener relaciones duraderas. De hecho, en esta intervención ha soltado una confesión muy curiosa: «No estoy hecha para tener pareja, nunca he estado más de tres años y medio con nadie. No lo he conseguido nunca, que las parejas me duren… he sido más promiscua y ahora ya no lo haré, que ya nos moriríamos«.

«No te diré cuántas parejas he tenido porque no hace falta ahora tampoco hacer un repaso a mi vida íntima«, ha soltado entre risas. Ahora le da un poco de «pereza» pensar en tener pareja, pero tampoco es de aquellas que dice que ya le está bien estar sola: «Muchas veces pienso que me gustaría estar acompañada, pero me he acostumbrado tanto a mis horarios, a mis cosas, a entrar y salir cuando me da la gana… Me daría pereza tener que dar explicaciones, pero supongo que si el amor es muy fuerte pues esas cosas pasan por encima».

Mercè Arànega no se ha casado nunca y tampoco ha tenido hijos, dos decisiones de las que no se arrepiente en lo más mínimo: «La vida va así, no me arrepiento porque solo puedes arrepentirte de las cosas que sí has hecho. Las cosas van así». Una entrevista sincera que gustará a sus fans.