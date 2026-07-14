Santi Millán se ha abierto en canal en una entrevista en el programa de Jordi Basté en La 2 Cat, un Pla seqüència que se ha caracterizado por el encadenamiento de un titular tras otro. El actor ha sacado a la luz, por ejemplo, que descubrió que tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) un poco por casualidad. La cosa es que llevó a sus hijos al psiquiatra para tratarlos y, allí, se dio cuenta de que se sentía identificado con lo que ellos explicaban: «Me di cuenta de que era lo que me había pasado toda la vida«. El presentador estrella de RAC1 también lo tiene, una coincidencia que ha dado alas a Millán para soltar que cree que en el mundo hay muchos más «neurodivergentes» que «neurotípicos».

Todas las secuelas que le comporta le ayudan en algunas cosas, pero en otras hacen que sea «disfuncional»: «Los que somos diferentes tenemos virtudes porque te hace ser único, eso de ser diferente».

En el caso de Santi Millán, reconoce ser muy despistado, que le cuesta priorizar y que experimenta hiperfoco: «Si estoy motivado con algo, me concentro tanto que el mundo exterior desaparece». Es de esos que pierde las llaves constantemente y, en alguna ocasión, ha llegado a olvidar dónde había aparcado el coche y la acabó liando: «A la hora de salir del teatro, ya no estaba bien ubicado. Salgo y miré diciendo que hostia, que se lo había llevado la grúa. No me habían puesto ninguna etiqueta, pero llamé y me dijeron que no había ningún coche con esa matrícula…«.

«Qué extraño, hablé con la Guardia Urbana y fui a los Mossos a poner una denuncia. Te lo juro. El concesionario me dijo que el coche tenía geolocalizador, me lo desbloquearon y me dijeron que el coche estaba aparcado donde yo decía que no era. Y, efectivamente, allí estaba«, ha explicado en una anécdota que ha dejado loco a Jordi Basté.

La muerte del padre, el peor momento de la pandemia para Santi Millán

Santi Millán experimentó en primera persona la peor cara de la pandemia del coronavirus en 2020, cuando su padre se contagió en la residencia de ancianos donde estaba ingresado. El actor ha recordado la llamada que recibieron cuando aún nadie sabía a qué nos enfrentábamos, cuando les dijeron que el padre tenía un poco de fiebre: «Miré a mi madre y le dije que tenía mala pinta, que iría hasta allí. El hecho de salir en la televisión te da ciertos privilegios y me dejaron entrar. Hablé con el director y me dijeron que no lo sabían, no tenían tests y no sabían qué pasaba. Me decían que había algunos internos que tenían fiebre pero que no sabían por qué…».

Ante eso, Santi Millán llamó a una ambulancia y trasladaron al padre hasta una clínica privada de Barcelona: «El trabajador de la ambulancia, que ya venía con todo el escafandro, no me dejó que fuera. Nosotros, en ese momento, no sabíamos qué pasaba. Fui al hospital, donde lo ingresaron porque tenía neumonía bilateral y pasé una semana en la habitación con él». No tenían mascarillas, guantes ni gel: «Yo me lavaba las manos con jabón que prácticamente las tenía en carne viva. De hecho, le daba la cena y me tosía en la cara… y yo pensaba que lo cogería sí o sí». No se contagió, pero tuvo que despedirse del padre, que fue una víctima más de la larga lista de muertos por coronavirus.

Santi Millán se sincera sobre el TDAH | La 2 Cat

Tot el que ha donat de si l’entrevista en català de Santi Millán | La 2 Cat

Una entrevista en la que ha soltado varias confesiones sobre la vida privada tras muchos años rodeado en el hermetismo.