Las tensiones entre Estados Unidos y la OTAN no parecen del todo resueltas. En el inicio de la primera sesión de la reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas, el secretario de Guerra de los EE. UU., Pete Hegseth, ha cargado contra los aliados atlánticos que se negaron a ceder las bases americanas para comenzar las hostilidades contra Irán. Hegseth ha asegurado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, «puso a prueba a los aliados para ver si apoyarían a los EE. UU., y demasiados aliados fallaron». Hegseth ha criticado a los aliados atlánticos y ha asegurado que «los EE. UU. han defendido Europa durante generaciones. Solo pedimos que nuestros aviones pudieran despegar desde bases europeas y que nuestros barcos pudieran operar desde puertos europeos […] Pero demasiados aliados dijeron que no. Fue vergonzoso».

En declaraciones recogidas por la ACN, el secretario de guerra estadounidense ha mantenido el tono duro contra los supuestos aliados de Estados Unidos en Europa, asegurando que «estos aliados pusieron en riesgo a los hijos e hijas de América al negar un acceso y unos derechos que nunca deberían haber sido cuestionados. En algunos casos tuvimos que trasladar capacidades de un país a otro o incluso fuera de países aliados de la OTAN. No hay excusa para esto». «Esto sin mencionar que algunos países todavía no han presentado un plan creíble para cumplir los compromisos asumidos en La Haya. Demasiadas palabras. Algunas de las economías más grandes de la OTAN, algunos de los países más ricos de la Alianza, aquellos que más hablan del orden internacional basado en reglas y de la cooperación entre potencias medias, todavía parecen creer que la era de vivir a costa de otros continúa vigente», ha concluido sin referirse a ningún estado en concreto a pesar de las tensiones con España.

Que Europa sea autosuficiente

Hegseth también ha aprovechado para anunciar que Estados Unidos revisará la presencia militar americana en Europa, aunque esta «sea lo que siempre tuvo que ser: una Europa responsable de su propia defensa dentro de la OTAN. Para hacerlo realidad, anuncio hoy una revisión de seis meses del Departamento de Guerra, que examinará la presencia militar y las bases de los EE. UU. en Europa. Podríamos llamarla la ‘revisión de la OTAN 3.0′».

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de los Estados Unidos, con el presidente de los Estados Unidos Donald J. Trump, hace comentarios durante una reunión del gabinete en la Sala de Gabinetes de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU. Will Oliver – Pool via CNP / Zuma Press (via Europa Press)

A pesar de esto, ha anunciado que la administración Trump hará recortes en la contribución que hace a la OTAN en lo que respecta al aspecto económico. «La OTAN tiene que ser un camino de doble sentido. Es de sentido común. Estados Unidos no puede preocuparse más por la defensa de Europa ni pagar más que los mismos europeos», ha aseverado.