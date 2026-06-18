Les tensions entre els Estats Units i l’OTAN no semblen del tot resoltes. En l’inici de la primera sessió de la reunió de ministres de Defensa de l’OTAN a Brussel·les el secretari de Guerra dels EUA, Pete Hegseth, ha carregat contra els aliats atlàntics que es van negar a cedir les bases americanes per començar les hostilitats contra l’Iran. Hegseth ha assegurat que el president dels Estats Units, Donald Trump, “va posar a prova els aliats per veure si donarien suport als EUA, i massa aliats van fallar”. Hegseth ha buidat el pap contra els aliats atlàntics i ha assegurat que “els EUA han defensat Europa durant generacions. Només vam demanar que els nostres avions poguessin enlairar-se des de bases europees i que els nostres vaixells poguessin operar des de ports europeus […] Però massa aliats van dir que no. Va ser vergonyós”.
En declaracions recollides per l’ACN el secretari de guerra nord-americà ha mantingut el to dur contra els suposats aliats dels Estats Units a Europa, assegurant que “aquests aliats van posar en risc els fills i filles d’Amèrica en negar un accés i uns drets que mai no haurien d’haver estat qüestionats. En alguns casos vam haver de traslladar capacitats d’un país a un altre o fins i tot fora de països aliats de l’OTAN. No hi ha excusa per això”. “Això sense mencionar que alguns països encara no han presentat un pla creïble per complir els compromisos assumits a la Haia. Massa paraules. Algunes de les economies més grans de l’OTAN, alguns dels països més rics de l’Aliança, aquells que més parlen de l’ordre internacional basat en regles i de la cooperació entre potències mitjanes, encara semblen creure que l’era de viure a costa dels altres continua vigent”, ha acabat etzibant sense referir-se a cap estat en concret tot i les tibantors amb Espanya.
Que Europa sigui autosuficient
Hegseth també ha aprofitat per anunciar que els Estats Units revisaran la presència militar americana a Europa tot i que aquesta “sigui allò que sempre havia de ser: una Europa responsable de la seva pròpia defensa dins de l’OTAN. Per fer-ho realitat, anuncio avui una revisió de sis mesos del Departament de Guerra, que examinarà la presència militar i les bases dels EUA a Europa. Podríem anomenar-la la ‘la revisió de l’OTAN 3.0′”.
Malgrat això, ha anunciat que l’administració Trump farà retallades en la contribució que fa a l’OTAN pel que fa a l’aspecte econòmic. “L’OTAN ha de ser una via de doble sentit. És de sentit comú. Els Estats Units no poden preocupar-se més per la defensa d’Europa ni pagar-ne més que els mateixos europeus”, ha asseverat.