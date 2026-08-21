Cambio de guion meteorológico en Cataluña para afrontar el fin de semana. Tras días de mucho bochorno, temperaturas elevadas y noches tórridas sin dormir, la entrada de una masa de aire más fresco e inestable abrirá la puerta a una normalización de los termómetros, pero al mismo tiempo favorecerá el crecimiento de chubascos y tormentas en diferentes comarcas del Principado. Aún así, la bajada de temperaturas, que recupera valores normales de mediados de agosto, será transitoria.

Viernes: primeras señales de cambio y chubascos de tarde

La jornada del viernes actuará como transición. Tras chubascos de madrugada en la costa central y en el Pirineo, la mañana tendrá una mezcla de cielo enturbiado por nubes altas y medias. La nubosidad irá en aumento y a partir del final de la mañana crecerán nubes en el Pirineo, el Prepirineo y otros puntos de la mitad este, sectores donde se mantendrá muy nublado. A partir de la tarde la nubosidad irá aumentando en el litoral y prelitoral sur y posteriormente en el resto de la mitad oeste. Al final del día también quedará muy nublado en estos sectores. Los termómetros ya comenzarán a registrar un primer descenso, especialmente en el interior.

A partir del mediodía, la inestabilidad aumentará en la mitad norte, y se esperan chubascos en el cuadrante noreste y otros puntos del Pirineo y Prepirineo. Con el paso de las horas también podrán afectar puntos del prelitoral y de cara a la tarde también pueden afectar al litoral y prelitoral sur. Serán de intensidad débil o moderada y se acumularán cantidades de precipitación entre escasas y poco abundantes, si bien localmente serán abundantes y acompañadas de tormenta. De hecho, el Servei Meteorològic de Catalunya tiene activados dos avisos por intensidad de lluvia, y hay 14 comarcas en alerta: Ripollès, Garrotxa, Osona, Pla de l’Estany, Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, Osona, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedés, Baix Penedés, Tarragonès y Baix Camp.

Varias personas caminan bajo la lluvia en Barcelona / Europa Press

Sábado: el día más inestable y refrescante

El sábado será el día donde más se notará la bajada térmica. Las noches volverán a ser mucho más agradables para dormir y la mañana comenzará con un ambiente claramente más fresco en todo el país. Durante la primera mitad del día habrá una mezcla de sol y nubes, pero a partir del mediodía la nubosidad volverá a crecer rápidamente. Se esperan chubascos y tormentas puntualmente fuertes en el Pirineo, Prepirineo, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Tarragonès y en las Tierras del Ebro. Las máximas apenas superarán los 28 o 30 °C en la mayoría de comarcas del país.

Domingo: tiempo más estable y ambiente suave

De cara al domingo el tiempo tenderá a estabilizarse en la gran mayoría del territorio. El sol será el dominador principal en el litoral, prelitoral, las comarcas de Ponent y las tierras del Ebro, además de algunas nubes bajas matinales en la costa. Durante la tarde, los chubascos de verano quedarán mucho más restringidos y aislados en el Pirineo oriental. Los termómetros se mantendrán frenados y sin cambios significativos, consolidando un ambiente de verano muy soportable y sin el bochorno extremo de esta semana. Aun así, la temperatura máxima sufrirá un ligero aumento generalizado, y rozará los 32°C en la mitad oeste y en puntos del cuadrante nororiental.