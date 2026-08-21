Canvi de guió meteorològic a Catalunya per afrontar el cap de setmana. Després de dies de molta xafogor, temperatures elevades i nits tòrrides sense dormir, l’entrada d’una massa d’aire més fresc i inestable obrirà la porta a una normalització dels termòmetres, però alhora afavorirà el creixement de ruixats i tempestes a diferents comarques del Principat. Tot i això, la baixada de temperatures, que recuperen valors normals de mitjans d’agost, serà transitòrial.
Divendres: primeres senyals de canvi i xàfecs de tarda
La jornada de divendres actuarà com a transició. Després de xàfecs de matinada a la costa central i al Pirineu, el matí tindrà una barreja ce cel enterbolit per núvols alts i mitjans. La nuvolositat anirà en augment i a partir del final del matí creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a altres punts de la meitat est, sectors on es mantindrà molt ennuvolat. A partir del vespre la nuvolositat anirà augmentant al litoral i prelitoral sud i posteriorment a la resta de la meitat oest. Al final del dia també quedarà molt ennuvolat en aquests sectors. Els termòmetres ja començaran a registrar un primer descens, especialment a l’interior.
A partir del migdia, la inestabilitat augmentarà a la meitat nord, i s’esperen xàfecs al quadrant nord-est i altres punts del Pirineu i Prepirineu. Amb el pas de les hores també podran afectar punts del prelitoral i de cara al vespre també poden afectar al litoral i prelitoral sud. Seran d’intensitat feble o moderada i s’acumularan quantitats de precipitació entre minses i poc abundants, si bé localment seran abundants i anirà acompanyada de tempesta. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya té activats dos avisos per intensistat de pluja, i hi ha 14 comarques en alerta: Ripollès, Garrotxa, Osona, Pla de l’Estany, Gironès, la Selva, el Vallès Oriental, Osona, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedés, Baix Penedés, Tarragonès i Baix Camp.
Dissabte: el dia més inestable i refrescant
El dissabte serà el dia on més es notarà la davallada tèrmica. Les nits tornaran a ser molt més agradables per dormir i el matí començarà amb un ambient clarament més fresc a tot el país. Durant la primera meitat del dia hi haurà una barreja de sol i núvols, però a partir del migdia la nuvolositat tornarà a creixer ràpidament. S’esperen xàfecs i tempestes puntualment fortes al Pirineu, Prepirineu, Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Tarragonès i a les Terres de l’Ebre. Les màximes amb prou feines superaran els 28 o 30 °C a la majoria de comarques del país.
Diumenge: temps més estable i ambient suau
De cara a diumenge el temps tendirà a estabilitzar-se a la gran majoria del territori. El sol serà el dominador principal al litoral, prelitoral, les comarques de Ponent i les terres de l’Ebre, a banda d’alguns núvols baixos matinals a la costa. Durant la tarda, els ruixats d’estiu quedaran molt més restringits i aïllats al Pirineu oriental. Els termòmetres es mantindran frenats i sense canvis significatius, consolidant un ambient d’estiu molt suportable i sense la xafogor extrema d’aquesta setmana. Tot i això, la temperatura màxima patirà una pujada lleugera generalitzada, i fregarà els 32°C la meitat oest i a punts del quadrant nord-oriental.