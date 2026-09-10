El pasado miércoles Cataluña vivió un temporal de lluvia que hizo que las temperaturas se templaran y abandonaran los 30 grados. En puntos del país los termómetros cayeron drásticamente por la lluvia, pero de cara al puente de la Diada esta situación de frío cambiará, aunque no en todo el territorio catalán pero sí en gran parte de este.

Este jueves Cataluña todavía vivirá una jornada marcada por un cielo despejado o transitoriamente poco nublado aunque por la tarde pueden producirse nubes de evolución en el Pirineo oriental, en el macizo del Port y en el norte del litoral y prelitoral central.

El puente de la Diada, con temperaturas en alza

Este viernes, la Diada nacional de Cataluña, dominará el cielo despejado o transitoriamente velado por bandas de nubes altas; unas nubes que no se espera que descarguen ninguna precipitación sobre el territorio catalán. En cuanto a las temperaturas, tanto la mínima como la máxima serán ligeramente más altas y Cataluña recuperará los termómetros rozando los 30 grados en Ponent y las Terres de l’Ebre, de hecho en la zona del Ebro se espera que las temperaturas lleguen hasta los 32 grados.

Final de la semana que será más estable, 🌤️el sol se combinará con algunas nubes. Sábado, sin embargo, no se descarta 🌦️ algún chubasco hacia la costa central.



🌡️Máxima que subirá progresivamente y podrá volver a alcanzar los 30 a 33 ºC, pero las madrugadas serán algo más frescas. pic.twitter.com/bVCRw1SMNx — Meteocat (@meteocat) September 9, 2026

Ya bien entrado el fin de semana la situación se reproducirá, ya que en general el cielo permanecerá despejado durante sábado y domingo aunque pueden crecer algunas nubes de evolución. En el caso de sábado las previsiones del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) indican que es posible que haya algunos chubascos por la tarde en puntos del sector central del litoral aunque estas lluvias serían débiles y acumularían cantidades mínimas de precipitación. En cuanto a las temperaturas, durante el fin de semana se mantendrán estables tanto de máximas como de mínimas.