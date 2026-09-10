El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Catalunya s’allunya del fred i torna a apropar-se als 30 graus
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Amb la col·laboració de
Jose Díaz
Jose Díaz
10/09/2026 09:57

El passat dimecres Catalunya va viure un temporal de pluja que va fer que les temperatures es temperessin i abandonessin els 30 graus. En punts del país els termòmetres van caure dràsticament per la pluja, però de cara al pont de la Diada aquesta situació de fred canviarà, tot i que no a tot el territori català però sí a gran part d’aquest.

Aquest dijous Catalunya encara viurà una jornada marcada per un cel serè o transitòriament poc ennuvolat tot i que a la tarda es poden produir núvols d’evolució al Pirineu oriental, al massís del Port i al nord del litoral i prelitoral central.

El pont de la Diada, amb les temperatures a l’alça

Aquest divendres, la Diada nacional de Catalunya, dominarà el cel serè o transitòriament enteranyinat per bandes de núvols alts; uns núvols que no s’espera que descarreguin cap precipitació sobre el territori català. Pel que fa a les temperatures tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes i Catalunya recuperarà els termòmetres fregant els 30 graus a Ponent i les Terres de l’Ebre, de fet a la zona de l’Ebre s’espera que les temperatures arribin fins als 32 graus.

Ja ben entrat el cap de setmana la situació es reproduirà, ja que en general el cel romandrà serè durant dissabte i diumenge tot i que poden créixer alguns núvols d’evolució. En el cas de dissabte les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que és possible que hi hagi alguns ruixats a la tarda a punts del sector central del litoral tot i que aquestes pluges serien febles i acumularien quantitats minses de precipitació. En el cas de les temperatures, durant el cap de setmana es mantindran estables tant de màxima com de mínimes.

Comparteix

Icona de pantalla completa