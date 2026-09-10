El passat dimecres Catalunya va viure un temporal de pluja que va fer que les temperatures es temperessin i abandonessin els 30 graus. En punts del país els termòmetres van caure dràsticament per la pluja, però de cara al pont de la Diada aquesta situació de fred canviarà, tot i que no a tot el territori català però sí a gran part d’aquest.
Aquest dijous Catalunya encara viurà una jornada marcada per un cel serè o transitòriament poc ennuvolat tot i que a la tarda es poden produir núvols d’evolució al Pirineu oriental, al massís del Port i al nord del litoral i prelitoral central.
El pont de la Diada, amb les temperatures a l’alça
Aquest divendres, la Diada nacional de Catalunya, dominarà el cel serè o transitòriament enteranyinat per bandes de núvols alts; uns núvols que no s’espera que descarreguin cap precipitació sobre el territori català. Pel que fa a les temperatures tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes i Catalunya recuperarà els termòmetres fregant els 30 graus a Ponent i les Terres de l’Ebre, de fet a la zona de l’Ebre s’espera que les temperatures arribin fins als 32 graus.
Final de la setmana que serà més estable, 🌤️el sol es combinarà amb alguns núvols. Dissabte, però, no es descarta 🌦️ algun ruixat cap a la costa central.— Meteocat (@meteocat) September 9, 2026
🌡️Màxima que pujarà progressivament i podrà tornar a assolir els 30 a 33 ºC, però les matinades seran una mica més fresques. pic.twitter.com/bVCRw1SMNx
Ja ben entrat el cap de setmana la situació es reproduirà, ja que en general el cel romandrà serè durant dissabte i diumenge tot i que poden créixer alguns núvols d’evolució. En el cas de dissabte les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indiquen que és possible que hi hagi alguns ruixats a la tarda a punts del sector central del litoral tot i que aquestes pluges serien febles i acumularien quantitats minses de precipitació. En el cas de les temperatures, durant el cap de setmana es mantindran estables tant de màxima com de mínimes.