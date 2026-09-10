Després d’intentar el darrer subterfugi per esquivar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) el Tribunal de Comptes ha acordat aplicar la llei d’amnistia als 35 excàrrecs de la Generalitat encausats per les despeses vinculades al referèndum de l’1-O i a l’acció exterior del procés. Així ho ha comunicat ERC a través d’un comunicat. Entre els encausats als que se’ls aplica la llei de l’oblit penal per l’independentisme hi ha els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l’exvicepresident Oriol Junqueras i els exconsellers Raül Romeva, Toni Comín i Lluís Puig.
L’organisme va presentar qüestions prejudicials davant el TJUE perquè entenia que la responsabilitat comptable que tenia sobre la taula no s’encabia amb el dret europeu. La resposta de la magistratura europea del passat 16 de juliol va ser fulminant avalant de dalt a baix la llei, argumentant que la llei no vulnerava la legislació de la Unió i que les persecucions per malversació podien ser perfectament amnistiades. Ara bé, els membres del Tribunal, van donar deu dies a les parts perquè al·leguessin el que consideressin convenient.
Societat Civil Catalana, denunciant i acusació va intentar refer la causa reclamant al Tribunal de Comptes que comprovès “l’origen dels cinc milions” que hauria costat el referèndum. El ministeri fiscal, per la seva banda, va registrar un escrit duríssim contra la decisió del Tribunal i va exigir que no s’encantés i dictés ja la resolució aplicant l’amnistia. El mateix sentit de les defenses i el Govern de la Generalitat que també va reivindicar l’aplicació immediata de la llei. Finalment, la magistratura ha clos un procediment que volia suplir les mancances de responsabilitat civil que tenia la sentència del Procés dictada pel Tribunal Suprem.
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