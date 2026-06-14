El afrohouse, el pop y la identidad catalana convergen en el universo de HIPPIIAA, el nombre artístico de la leridana Eva Espejo. Bailarina profesional –ha colaborado con Shakira en dos ocasiones–, coreógrafa y creadora digital con una comunidad de más de 49.000 seguidores, la artista ha dado el salto definitivo a la música con su primer EP, Welcome to Hippiiaa. Cinco temas que fusionan ritmos globales con el catalán y el inglés, y que, según ella, tienen un objetivo claro: internacionalizar el catalán. HIPPIIAA explica en esta entrevista a El Món cómo nace el proyecto de la «catalana indígena» y, por otro lado, defiende que la inteligencia artificial nos puede aportar muchas cosas. Afirma que no la utiliza para hacer música, pero reconoce que es una herramienta muy útil para crear contenidos sobre historia y cultura catalana en las redes. «Los humanos debemos saber cómo dominar la IA, y no al revés», dice, porque es la clave para construir un «futuro más sostenible».

¿De dónde sale el nombre de HIPPIIAA?

Viene de la fusión de alma libre, que es hippie, con la inteligencia artificial, porque hago esta fusión con mi arte. Acabo de sacar mi EP, Welcome to Hippiiaa, pero también utilizo la IA para hacer contenido cultural en las redes sobre historia de Cataluña.

¿Y la IA solo la utilizas para hacer contenido en las redes o también para hacer música?

Mayormente, para crear contenidos, porque la creatividad para la música es gracias a la naturaleza. Mi música viene de mi alma. Hay que saber para qué utilizas la IA y en qué momento la usas. Cuando creo contenidos para las redes sociales, uso esta herramienta maravillosa. Debemos darle la mano. Los humanos debemos saber cómo dominar la IA, y no al revés. Como, por ejemplo, crear puestos de trabajo para trabajar con la IA. Y es la herramienta que me permite llevar el pasado al presente.

Hippiiaa, La Catalana Indígena. Barcelona 08.06.2026 | Mireia Comas

Además del nombre artístico, construyes un universo propio alrededor del concepto de «la Catalana Indígena». ¿Qué significa exactamente?

Es porque soy indígena de alma, porque amo la naturaleza y respeto a los animales y, por otro lado, mi corazón es catalán, porque soy catalana. He nacido aquí. Por lo tanto, también tengo que trabajar y crear mi música y mi contenido alrededor de nuestra lengua de raíz, que es el catalán. Además, también quiero expandir el catalán a través de mis canciones, porque hago una fusión de inglés y catalán.

En el EP hay cinco temas que dialogan con total naturalidad entre el afrohouse y el pop, y entre el catalán y el inglés. ¿Cómo has logrado encajar estilos e idiomas tan diversos?

Simplemente, pensando en tener una identidad propia. No me gusta copiar, me gusta ser única. Y con esta fusión de estos dos idiomas, estoy creando un lenguaje nuevo, una nueva tendencia, que sería nuestra raíz en catalán y el inglés. Es el idioma que me permite expandir el mensaje de forma universal. Es decir, que alguien que esté fuera de Cataluña, cuando escuche mi canción también pueda cantar en catalán.

Es decir, ¿usando el inglés quieres introducir el catalán en el exterior?

Totalmente. Lo que quiero es internacionalizar el catalán. Como artista tengo dos misiones. Una, que nuestro futuro sea catalán, sobre todo entre los jóvenes, que no desaparezca en las redes sociales ni en la calle. Y la segunda, tener un futuro sostenible. Es decir, todas mis canciones tienen un mensaje siempre a favor de la naturaleza. La naturaleza nos puede ayudar a resolver nuestros problemas más de lo que pensamos.

«Quiero expandir el catalán a través de mis canciones, porque hago una fusión de inglés y catalán»

Dices que este trabajo conecta música y conciencia y que se mueve entre la pista de baile y la reflexión. ¿Cómo conjugas todo esto?, porque son dos mundos muy diferentes.

Quiero que cuando la gente escuche mis canciones no lo haga solo con los auriculares, como algo superficial, sino que les remueva algún sentimiento y que les sirva para resolver algo dentro de ellos. Por ejemplo, con la canción de Gaia, que es el beat de la tierra convertido en afro house, no quiero que la gente solo baile en la pista, sino que se crea un ritual contemporáneo. Es una experiencia. Welcome to Hippiiaa es la puerta de entrada a mi universo propio.

De hecho, el afro house es un estilo musical que nace en Sudáfrica, muy ligado a los sonidos tribales y a la naturaleza.

Totalmente. El afro house me gusta mucho porque tiene toques tribales y los tambores que nos invitan a recordar nuestra esencia y nuestros ancestros. Esta sabiduría indígena, ancestral que tenemos con esta conexión con la naturaleza. Los tambores nos ayudan, como un ritmo hipnótico, a conectar mucho más rápido.

Pero la IA consume mucha energía.

Lo sé. Debemos utilizar esta herramienta para que nos ayude a ver de qué manera podemos consumir menos. Es decir, esta tecnología. La IA debe darnos la solución para crear un futuro más sostenible. Y quizás el humano aún no sabe la respuesta porque no se ha podido conectar de una manera que le pueda dar estas herramientas, pero nos debe dar la respuesta para crear esta sostenibilidad.

Hippiiaa, La Catalana Indígena. Barcelona 08.06.2026 | Mireia Comas

¿Y cómo entras al mundo de la inteligencia artificial?

Desde que salió. Ahí pensé que tenemos esta nueva tecnología –como cuando surgió el teléfono móvil o internet– y debemos darle la mano. ¿De qué manera? Pues esta fusión que gracias a la tecnología podemos crear un planeta más verde. ¿Y qué nombre que sea fácil de recordar? Pues de acuerdo, hippie, es alma, con IA. Y de ahí surgió HIPPIIAA. Con dos «p», dos «i» y dos «a», porque de esta forma también tengo un logo muy chulo, que son las dos barras con los dos triángulos. Y cuando es algo doble, tiene más fuerza.

Has comentado que haces contenido sobre historia catalana en las redes sociales. ¿Es todo IA o hay una documentación previa?

La IA no siempre tiene la razón. Debes discernir y contrastar información. Entonces, ¿a qué te ayuda esto? A aprender mucho más, porque buscas en muchos lugares para contrastar si eso es verdad, entonces lees muchas más fuentes de información y te culturizas más. Lo que hago es trabajar mucho, documentarme mucho para hacer estos videos con consistencia y que históricamente sean razonables y sean verdad. Es verdad que está triunfando, y nuestros ciudadanos catalanes están aprendiendo mucho con estos videos porque viven la historia desde otro punto de vista.

¿Y qué te llevó a hacer estos videos sobre historia y cultura catalana?

Fue curiosidad. Tuve la idea de aprender sobre nuestra cultura pero en primera persona. Es una forma más directa, más emocional, fácil y rápida de aprender. ¿La has visto?

«La inteligencia artificial nos debe dar la solución para crear un futuro más sostenible»

Sí. Es tan en primera persona que tú también apareces en los videos.

Y grabo los personajes históricos para explicar qué es lo que sienten en ese momento. Es como si yo me trasladara a su tiempo con mi móvil y grabo tal cual. Incluso cuando tiene nombre y apellido, intento no mostrar la cara del personaje histórico. Soy muy respetuosa con eso.

¿Y cuál es el secreto para hacer atractiva la historia de Cataluña o difundir la cultura catalana a través de las redes sociales?

Hacerlo natural, porque ahora lo que se lleva es la naturalidad. O sea, realmente, el postureo ya no se lleva.

Pero las redes sociales están llenas de postureo y de una vida que parece perfecta.

Sí, pero cuando muestras esa naturalidad, y si es con historia, la gente se maravilla. Es decir, estás grabando en ese momento un personaje que se está escondiendo, como el Timbaler del Bruc con los franceses. Es como si estuviera entre bastidores. Eso es lo que cuesta más encontrar y es lo que ofrezco.

Y en catalán.

Y en catalán. Siempre en catalán. Pero es verdad que no estaría mal empezar a subtitular los videos en inglés para que la gente de fuera conozca nuestra historia.

Hippiiaa, La Catalana Indígena. Barcelona 08.06.2026 | Mireia Comas

¿Crees que la tecnología es una buena aliada para salvar la lengua?

Sí, claro. De hecho, gracias a la tecnología intento salvar el catalán. La tecnología me está permitiendo hacer estos videos de historia de Cataluña, hablar en catalán, crear nuevas historias y crear nuevas ideas. Si no tuviera esta herramienta, no podría mostrar estos videos. Debemos intentar fomentar el uso del catalán en las redes. Y también que los jóvenes que hagan otro tipo de contenido, más de vida social, que lo hagan en catalán.

¿Y fuera de las redes?

También. Que hablen en catalán en sus familias, en la calle, en las escuelas. Hace poco fui imagen de una campaña del Ayuntamiento de Lleida sobre el catalán en las escuelas con el lema “¡Habla en catalán y peta-lo!”. Si trabajas y haces contenido en catalán puedes conseguir muchos seguidores, que es lo que me está pasando. Estoy consiguiendo un abanico de todas las edades.

¿Esto desmonta el argumento de que hacer contenido en castellano puede llegar a más gente?

¿Sabes a dónde nos lleva esto? Al ego. Hay gente que quiere llegar rápidamente a una extensión más amplia de audiencia. Hay que ser más generoso y concentrarse en un punto más pequeño, con lo que realmente sientes y, más adelante ya se verá. Pero el ego no te hace pensar y no te hace crear desde el alma, porque quieres mucho en poco tiempo.

«Gracias a la tecnología intento salvar el catalán. La tecnología me está permitiendo hacer estos videos de historia de Cataluña, hablar en catalán, crear nuevas historias y crear nuevas ideas»

Lengua, historia, cultura… ¿y leridanidad?

Sí, también. Soy de Lleida, concretamente de Alpicat. Estoy fusionando todas estas cosas. Nuestra lengua, nuestra cultura, pero también quiero que la gente comience a recordar y a respetar estas raíces indígenas porque una cultura que respeta mucho la naturaleza, que ama a los animales y también muy energética.

¿Este EP es un primer paso para hacer un disco?

Estas canciones están cocidas a fuego lento, pero es el inicio del álbum. Aún faltan muchas más canciones, más sorpresas, por supuesto, y también alguna colaboración.

¿Con quién te gustaría colaborar?

Me gustan mucho los Figa Flawas, porque sus canciones me parecen muy divertidas, pero hay un artista leridano, en Kelly Isaac, me gustaría hacer un llamado para colaborar con él. Tenemos muchas cosas en común, como, por ejemplo, que los dos somos leridanos, los beats tribales o el afro house. Hacemos una simbiosis, un tándem perfecto.