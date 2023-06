La Filmoteca democratiza el patrimonio cinematográfico catalán

Una dentista, su amiga quiosquera, su vecino y un barman de coctelería. Parejas rotas, equívocos de vodevi y flechazos. Y todo pasa en Barcelona en 1990. Es la comedia Boom Boom , de Rosa Vergés. Los boomers que la vieron cuando se estrenó ahora la podrán recuperar. La Filmoteca de Catalunya la ha digitalizado y la proyectará al aire libre la semana que viene, el viernes 16 de junio, en una sesión que será una auténtica fiesta, con la presencia de la directora y de dos de los protagonistas, la actriz belga Viktor Lazlo (la dentista) y Fernando Guillén Cuervo (el barman), que se dobló él mismo al catalán y que, por lo tanto, aparece en el film, jovencísimo, con su voz inconfundible. Pero la operación Boom Boom no es aislada. La exhibición de la película forma parte del ciclo de larga duración Historia permanente del cine catalán , pensado para exhibir las obras digitalizadas en un ambicioso plan que democratizará el patrimonio cinematográfico catalán, puesto que generará las condiciones técnicas para que películas que son historia fílmica del país puedan llegar otra vez a un público amplio.

Cartel de ‘Boom Boom’, de Rosa Vergés, una de las películas digitalizadas en 2022 en el plano Filmoteca de Cataluña

Como están haciendo filmotecas de todo el mundo, la de Cataluña ha cogido el toro por los cuernos y ha decidido digitalizar una amplia selección de su fondo fotoquímico –es decir, en celuloide– para facilitar su exhibición, que en soporte analógico tiene unas posibilidades muy limitadas de verse a estas alturas. «En Barcelona solo quedan tres espacios con proyectores para formato fotoquímico, el cine Zumzeig, el Phenomena y nuestras salas«, resume el director de la Filmoteca, Esteve Riambau, en conversación con El Món. El resto de cines solo exhiben en soporte digital. Riambau habla de «la paradoja» de la situación del patrimonio fílmico: «Cine muy bien conservado en fotoquímico es invisible, porque no hay salas donde se pueda proyectar».

Esta «paradoja» conecta con lo que mundialmente se conoce como digital dilemma . El soporte digital es fácil de distribuir y, por lo tanto, es ideal para la difusión. Pero, en cambio, hay una gran «incertidumbre» sobre las posibilidades de conservación de las copias digitales, unas dudas que conducen a los especialistas a un pesimismo más o menos explicitado. «En Alemania encontraron películas de Segunda Guerra Mundial en un lago que en invierno se hiela. Como que estaban bien precintadas y no entró agua, no se habían echado a perder. En un lápiz de memoria, puedes llevar la Enciclopedia Británica, pero si se te cae el lavabo, adiós», expone Riambau en un ejemplo muy gráfico. Para el director de la Filmoteca, «el digital es un gran medio de difusión, pero es un pésimo sistema de conservación, o al menos un incierto sistema de conservación».

Esteve Riambau, director de la Filmoteca de Cataluña / Mireia Comas

A pesar de las objeciones, no se puede perder de vista que una filmoteca tiene la misión de difundir el patrimonio que atesora, además de conservarlo, preservarlo y restaurarlo cuando procede. Y ahora mismo la función de garantizar la difusión no es viable sin digitalizarlo. «La tecnología del cine va cambiando, y las filmotecas también nos tenemos que ajustar a las nuevas tecnologías. Hemos pasado del mudo al sonoro, del cortometraje al largometraje, del blanco y negro al color, del fotoquímico al magnético y del magnético al digital, continuamente ha habido cambios. Y ahora estamos digitalizando en 4K y 5K y no sabemos si dentro de diez años servirá, pero es el que hay. Lo que sí sabemos es que conservar una película digital es entre 6 y 10 veces más caro que con el fotoquímico», añade Riambau.

Cómo se hace la selección de películas para digitalizarlas

Una vez analizados pros y contras, la Filmoteca, que ya tenía un pequeño catálogo de obras digitalizadas –unos 25 largometrajes y unos 40 cortos sometidos a este tratamiento por situaciones puntuales que lo exigían–, empezó el año pasado un plan sistemático, bajo el lema Visibilicemos el cine catalán , que pasará a soporte digital de alta resolución 10 largometrajes y 10 cortos cada año. El primer año, 2022, se digitalizaron 8 largometrajes y 8 cortometrajes, pero este 2023 ya se ha entrado en la fase de consolidación del plan y se están tratando 10 obras de cada clase, un ritmo que se quiere mantener en los próximos años. Este año también se ha empezado a hacer la selección a través de una comisión de expertos formada por productores, críticos, académicos, representantes de televisiones y expertos en patrimonio cultural, un equipo que trabaja sobre listas propuestas por la Filmoteca y hace la selección definitiva.

Las películas elegidas tienen que ser materiales bien conservados –este proyecto no es de restauración– y de los cuales no existan copias digitales en alta resolución –5K para los films en 35 milímetros y 4K para los de 16 milímetros. Las películas tienen que ser producidas o coproducidas en Cataluña y en el periodo de entre 1940 y 2014. Material previo a 1940 hay muy poco, porque se produjo poco y casos como el de Segundo de Chomón –al cual se dedicó en 2021 con motivo del 150 aniversario de su nacimiento– ya tienen su propio circuito. Y a partir de 2014 las películas ya existen en soporte digital.

Un fotograma de ‘Tren de sombras’ (1997), de José Luis Guerín, digitalizada por la Filmoteca de Cataluña

«La selección se tiene que hacer porque no es viable digitalizar todo el fondo. Sería carísimo. Los técnicos han calculado que, si lo digitalizáramos todo, estas copias ocuparían el 40% de toda la memoria informática de la Generalitat«, argumenta Riambau. La selección «no se hace con criterios estéticos sino de interés patrimonial», a pesar de que todos los títulos cumplen estándares de calidad mínimos. «Hay cosas muy interesantes incluso de los años 40, a pesar de la censura. No son en catalán, que estaba prohibido, pero Barcelona era un gran centro de producción. Y lo que intentamos es encontrar los fragmentos eliminados por la censura y recuperarlos en la digitalización. Ahora tenemos en mente una película que estamos esperando encontrar las partes que le faltan para incluirla en el plan, queremos dar todo el contexto posible», explica el director de la Filmoteca.

Donde se pueden ver las películas digitalizadas

De los títulos seleccionados, hace falta que los propietarios de los derechos autoricen la digitalización y la explotación cultural, la que corresponde a la Filmoteca como organismo público, que a cambio de hacer la inversión tiene que poder proyectar los films en sus salas y llevarlos a festivales. El resto es cosa de los titulares de los derechos privados. «No olvidemos que las películas no son nuestras. La explotación comercial dependerá de lo que quieran hacer sus propietarios. Nuestra función es proporcionar la tecnología para que sea posible que ellos las ofrezcan a plataformas y cines», argumenta Riambau.

Con los derechos culturales que sí que tiene sobre las obras digitalizadas, la Filmoteca las proyecta en sesiones en sus salas en el ciclo Historia permanente del cine catalán y, dos semanas después, las cuelga en su canal de Vimeo para verlas en línea durante un mes. Además, en este canal se encuentran pequeños documentales, con entrevistas con personajes vinculados con el film, que contextualizan las obras históricamente.

Fotograma de ‘Los felices 60’ (1963), la primera película, digitalizada por la Filmoteca de Cataluña

Ahora mismo, en el canal de Vimeo se puede ver el reportaje sobre Los felices 60 (1963) –la primera película de Jaime Camino, rodada en Cadaqués y con canciones de Raimon en la banda sonora– y otro sobre A tiro limpio , en que se recuperan comentarios de su director, Paco Pérez-Dolz (fallecido en 2017). Este pequeño documental explica qué fue el género llamado policíaco barcelonés, una serie de películas que durante los años 40 y 50 y principios de los 60 retrataron los atracos que había en la ciudad cometidos por resistentes anarquistas, maquis como por ejemplo Quico Sabater y Josep Lluís Facerias. En pleno franquismo, los presentaban como delincuentes y no como activistas, pero precisamente por eso estas películas explican muy bien la época, en que los diarios iban plenos de una crónica negra sobre estos atracos que alababa a la policía sin fisuras.

Además de hacer difusión en sus canales, la Filmoteca también ofrece las piezas digitalizadas a otras cinematecas de todo el mundo, como ya ha hecho recientemente en el congreso de filmotecas celebrado en México. En cuanto a los festivales, en el de Málaga se exhibió la versión digitalizada de Tren de sombras (1997), de José Luis Guerín, y en San Sebastián irá Furia española (1954), de Francesc Betriu.

Convenio con ESCAC y una figura clave: Ferran Alberich

El proceso de digitalización no incluye la restauración de las películas, una función que la Filmoteca hace en otros programas, los tradicionales. En este caso se trabaja, por lo tanto, con obras en buen estado. Pero esto no quiere decir que la tarea no sea compleja técnicamente. Y aquí entran Ferran Alberich –especialista en patrimonio cinematográfico, historiador y restaurador, que coordina el plan– y la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña, ESCAC. «Ferran Alberich es un personaje esencial. La primera vez que se ha otorgado el premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico, que se creó en 2022, ha sido para él. Hace muchos años que trabaja en este oficio y era la persona ideal para dirigir este proyecto», subraya Riambau.

Una de las tareas que exige el plan de digitalización es examinar el estado de los materiales de que se dispone de cada película, los negativos y las copias de distribución conservadas. Esto incluye intentar localizar las partes del film que pueden faltar en las copias a causa de la censura. El centro de esta investigación es el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, a pesar de que en el caso de las coproducciones también se puede encontrar material en otros países. Pero también hay que reunir información de contexto, principalmente en diarios de la época. Todas estas tareas pasan por Ferran Alberich.

Una vez elegido el responsable del plan, había que poner la tecnología. Y así fue cómo se decidió hacer un convenio con ESCAC. Una primera parte del proceso se hace en el Centro de Conservación y Restauración (2CR) de la Filmoteca, situado en Terrassa, que es donde están los materiales originales y el sistema de restauración digital y codificación para difusión y larga conservación. Pero después entra en juego ESCAC, también con sede en Terrassa, donde se han instalado dos escáneres adquiridos por la Filmoteca para hacer la captura digital de las películas y dónde hay, también, una sala de color para hacer la corrección de color. Esta participación de la escuela forma parte también de la formación de los alumnos, de manera se cumplen los dos objetivos del convenio.