TV3 ha emitido este lunes el tercer capítulo de Cites Barcelona , la serie que volvía a la pequeña pantalla después de los problemas técnicos -y las consiguientes críticas- de su estreno. En esta ocasión, han podido dejar atrás los sonidos con interferencias y la opción de verlo con versión original ha funcionado bien. La cadena continúa apostando por esta ficción en su prime time , aunque juegue con desventaja porque Amazon Prime Video ya la ha publicado entera en su plataforma y muchos fans ya han visto los capítulos a través de allí.

Esta puede ser una de las razones que expliquen la caída de audiencia que han sufrido, ya que han pasado del 21,4% de la semana pasada a un 15,4% de share este lunes. Los seis puntos que han perdido pueden tener un culpable, sin embargo, más allá de los comentarios negativos que recibieron y la posibilidad de ver la serie entera en otro lugar. Ayer por la noche también se emitía la gran final de Masterchef , un programa que ha acumulado muchísimos telespectadores y que ha arañado el liderazgo de la noche a Cites Barcelona a partir de las once de la noche. Han hecho unas cifras similares, eso sí, así que no son todo malas noticias para la cadena catalana.

Los telespectadores aplauden el capítulo de Cites Barcelona de esta semana

De hecho, en Twitter han aplaudido mucho el capítulo de esta semana. Las dos parejas protagonistas han gustado, sobre todo la cita entre Belén Cuesta e Iván Massagué. Esta pareja de actores exitosos interpretan los papeles de Abi y Murall, una cita Tinder que empieza muy mal cuando ella se da cuenta de que el chico ha publicado fotografías en su perfil que no se corresponden a la realidad. ¿La justificación? Que está atrapado en el tiempo y que solo podrá salir del bucle si la cita va bien.

El otro tándem lo forman Joana Vilapuig y Polo Monen o, lo que es lo mismo, Meri y Oriol. En su caso, todo se complica cuando coinciden en el restaurante con su ex y la nueva pareja de la chica y todo acaba convirtiéndose en una cita a cuatro muy incómoda.

Así ha sido el tercero capítulo de Cites Barcelona | TV3

La audiencia ha disminuido respecto a la semana pasada, pero las personas que han sintonizado TV3 han aplaudido este capítulo: «Creo que me estoy enamorando de Meri y Oriol», «Los fans de Belén Cuesta fliparan mucho hoy con ella a Cites Barcelona en TV3 en dual. La Cuesta es tan buena que te sorprende y nunca dejas de argumentar tu admiración hacia ella», « Cites Barcelona es muy top «, «Confieso que yo me quedaría para saber hasta donde llega a Mural al 1×03 de Cites Barcelona . Me ha encantado el personaje y lo bien que lo hace siempre Iván Massagué» o «Malgrat la polémica alrededor de Cites Barcelona es imposible no enamorarse de Barcelona viendo la serie» son algunos de los comentarios que han escrito en Twitter.

crec que m'estic enamorant de la Meri i l''Oriol #citesbarcelona — marieta🫀 (@_maria_moya) June 19, 2023

Els fans de Belén Cuesta fliparan molt avui amb ella a CITES BARCELONA, a @tv3cat en dual. La Cuesta és tan bona que sempre et sorprèn i mai deixes d’augmentar la teva admiració cap a ella. pic.twitter.com/XyMxwPJNVJ — Pere Vall Karsunke (@PereVallK) June 19, 2023

Cites Barcelona és molt top — oriol cruz gil (@uriicruzz) June 19, 2023

Confesso que jo em quedaria per saber fins on arriba en Murall al 1×03 de #CitesBarcelona. M'ha encantat el personatge ☺️ i com de bé ho fa sempre @chidolula 👏🏻👏🏻👏🏻 #series pic.twitter.com/gsQ1nRcNFs — Sílvia Moreno (@moreno_silvia) June 19, 2023