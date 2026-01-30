Día triste para los oyentes de Catalunya Ràdio, especialmente aquellos que la han sintonizado desde sus inicios. El realizador y actor de doblaje Joan Anton Ramoneda, considerado la voz de Catalunya Ràdio por excelencia, ha fallecido este viernes a los 68 años. Suyo era el trabajo en las promos y muchas de las cuñas publicitarias, la voz institucional de la emisora pública que comenzó a trabajar en octubre de 1983 para leer la publicidad en las diferentes cadenas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.

Reconocible para muchos oyentes y también profesionales de la comunicación, era habitual escucharlo hacer los indicativos de los diferentes programas y también en los separadores que sonaban por antena. Solo hacía un par de años que se había jubilado, de hecho, toda una vida dedicada a la radio que comenzaría como el primer locutor de Ràdio Associació de Catalunya en su segunda etapa después de la Guerra Civil.

Locutor y doblador, la trayectoria de Joan Anton Ramoneda ha sido muy aplaudida

Además, también ha hecho doblaje para el cine y la televisión con algunas series y películas tan icónicas como Dallas o Apol·lo 13. Por todo ello, en el año 2011 llegó a recibir la Mención de Honor de Ràdio Associació por su contribución a conseguir unos altos niveles de calidad en la producción audiovisual catalana.

Así era Joan Anton Ramoneda en sus inicios en Catalunya Ràdio | 3Cat

Esta voz histórica de la casa ha trabajado con los presentadores más relevantes y todos los profesionales con los que han hablado desde Catalunya Ràdio le han dedicado palabras muy bonitas. El montador musical de Catalunya Ràdio Pep Lluís González, por ejemplo, ha dicho de él que era «muy fácil» trabajar con él porque era una persona «con una voz excepcional«: «Tenía facilidad para interpretar, leer y entonar cualquier texto». Todo un genio y referente que dejará una gran huella en los estudios de la emisora pública.