Rússia retalla un 33% els enviaments de gas a Itàlia

L’empresa russa de gas Gazprom ha decidit que a partir d’aquest dilluns retallarà en un 33% el subministrament de gas a Itàlia. Així es desprèn d’un comunicat de l’energètica italiana Eni que s’ha fet públic aquest dilluns. Aquesta empresa rebrà de Gazpron 21 milions de metres cúbics de gas per dia, mentre que en els darrers dies la mitjana era de 32 milions. L’anunci ha coincidit amb el dia en què s’interromp el flux de gas entre Rússia i Alemanya pel gasoducte Nord Stream 1 per tasques de manteniment. Estarà tancat deu dies per fer la revisió anual, però Berlín té por que Moscou prorrogui el tall i deixi sense subministrament el país amb l’excusa d’haver trobat problemes tècnics en el gasoducte.

En el cas d’Itàlia, que també es veurà molt afectada per aquesta reducció de gas, el govern italià ha anunciat que ja treballa en una sèrie de “missatges i suggeriments de comportament” destinats als consumidors perquè facin un ús adequat dels recursos energètics. Segons l’executiu italià des del començament de la guerra d’Ucraïna el 24 de febrer s’han anat buscant alternatives de subministrament. Aquesta feina, apunten, ha aconseguit que el gas que arriba de Rússia representi el 25% del total mentre que fins al març representava el 40%.

L’excessiva dependència del gas rus complica el procés de buscar alternatives

A banda del retall de gas a Itàlia, Gazprom ja ha tallat el subministrament de gas a Bulgària, Finlàndia, Dinamarca, Polònia i els Països Baixos arran de l’inici de la invasió d’Ucraïna i les sancions d’Occident a Rússia. Des de llavors la Unió Europea està buscant alternatives al gas rus, però l’excessiva dependència que es tenia fins ara ha posat traves al procés. A més, la pujada de preus ha fet que es dispari la inflació arreu d’Europa, el que està complicant la situació econòmica dels ciutadans, que han vist reduït el seu poder adquisitiu.