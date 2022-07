Grup DISA ofereix una nova alternativa de venda de gas propà a Mallorca

El Grup DISA, proveïdor energètic integral, reforça la seva aposta per Mallorca. Després d’haver invertit en noves estacions de servei amb la marca Shell, ha dut a terme l’acte d’inauguració de la seva planta d’emmagatzematge i distribució de gas propà a població mallorquina de Lloseta. D’aquesta manera, DISA es converteix en la primera alternativa a l’únic operador existent d’aquest producte a l’illa, oferint a les empreses mallorquines la possibilitat de beneficiar-se d’un servei personalitzat, segur, de qualitat i econòmic, que compta amb l’aval d’una empresa que el pròxim exercici compleix 90 anys distribuint productes energètics.

L’acte d’inauguració va comptar amb la presència de Manel Porras, director general de Promoció Econòmica del Govern balear; Antonia Massanet Fernández, primera tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Lloseta; Francesc Miquel Abolafio, regidor de comerç indústria i turisme de l’Ajuntament de Lloseta; María José Aguiló, vicepresidenta executiva de la Fehm; Gabriel Llobera Prats, vicepresident CAEB general; Antoni Mercant, president de la Cambra de Comerç de Mallorca; i Santiago Rull, en representació de DISA Gas S.A.O; entre altres.

Durant la trobada, els assistents van poder conèixer de primera mà les instal·lacions de la planta, que va suposar una inversió superior a 4 milions d’euros i va permetre generar 40 llocs de treball directes i indirectes i, a partir de la seva posada en marxa, s’estima que donarà treball a 20 persones.

DISA és llicenciataria de la marca Shell a Espanya i Portugal. Compta amb una xarxa de gairebé un miler d’estacions de servei sota bandera DISA, Shell i PRIO, de manera que és el quart operador més gran i la companyia independent líder a l’Estat espanyol i Portugal i el segon operador a l’Uruguai. A més, és líder en renovables a les Canàries i compta amb la xarxa més gran de clients que consumeixen gas propà per a les seves necessitats energètiques.

L’inici de l’activitat de distribució i comercialització de gas propà a l’illa de Mallorca està permetent ja a nombrosos clients beneficiar-se d’avantatges econòmics, un servei ràpid i segur i la millor atenció personalitzada.

Trencar el monopoli en favor de les empreses de Mallorca

“La posada en marxa de la primera planta de Grup DISA a les Balears és, sens dubte, una gran notícia per a la indústria mallorquina. L’arribada d’una alternativa a l’únic operador existent fins ara permetrà que el sector hoteler, restaurants, indústria i pimes com ara bugaderies o fleques gaudeixin d’una millor oferta energètica i es beneficiïn del servei personalitzat, pròxim i de màxima seguretat i qualitat que ofereix DISA. A més, el gas propà és l’energia sostenible més respectuosa amb el medi ambient per substituir el gasoil i el fuel en l’objectiu del compliment de la Llei de Canvi Climàtic, que ens obliga a tots a reduir CO₂”, va dir Santiago Rull, conseller delegat de DISA Gas S.A.O.

Durant l’acte d’inauguració, Manel Porras, director general de Promoció Econòmica del Govern Balear, va valorar positivament l’arribada de DISA a l’illa de Mallorca i va destacar la importància que l’empresa energètica líder a les Illes Canàries i de referència a nivell estatal iniciï la seva activitat de comercialització de gas propà a Mallorca. A més, va destacar el paper fonamental dels membres de la cadena de valor del sector turístic, com són els proveïdors energètics, en l’aposta per energies més sostenibles com el gas propà que a més de la mà de DISA ofereix avantatges econòmics.

Dins de l’aposta per les energies netes i renovables, DISA va assenyalar que el propà es posiciona com una alternativa sostenible en aquesta transició. Respecte al gasoil i el fuel, que es continua cremant per escalfar aigua, el propà emet un 22% menys de CO₂, redueix en un 80% l’emissió d’òxid de nitrogen i elimina gairebé íntegrament el diòxid de sofre.