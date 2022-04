Porcelanosa, de l’oasi de la premsa al cor al pànic per la menció de Zelenski

La intervenció del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, al Congrés dels Diputats va encendre les alarmes als despatxos de Porcelanosa, una de les empreses assenyalades pels seus suposats vincles econòmics amb Rússia. Acostumada a l’oasi de la premsa del cor –on Isabel Preysler ha estat la principal cara visible de la companyia en els últims 30 anys–, Porcelanosa va entrar en pànic després de la menció de Zelenski.

L’empresa valenciana es va afanyar a emetre un comunicat en el qual assegurava que des de l’inici del conflicte “no s’ha començat cap procés de venda nou, bloquejant la totalitat de les transaccions comercials amb Rússia”. De fet, Porcelanosa ha intentat defensar-se recordant que han “dut a terme accions dirigides a ajudar el poble ucraïnès, en defensa dels seus drets humans. Hem realitzat enviaments d’ajuda humanitària, que inclou material sanitari, roba i aliment”.

“Com permetre que els bancs russos generin beneficis mentre ells torturen gent? Com permetre que les companyies europees tinguin beneficis mentre destrueixen el meu país?”, va dir Zelenski durant la seva intervenció. El president ucraïnès va assenyalar directament la multinacional ceràmica, l’empresa d’explosius Maxam i la patronal de fabricants de bens d’equip Sercobe, que també ha negat vincles econòmics amb Rússia.

Impacte econòmic mínim

Porcelanosa assegura que el 24 de febrer va aturar totes les seves activitats comercials amb Rússia, on no té una xarxa de distribució pròpia, com sí passa a molts països europeus o als Estats Units. La companyia reconeix, en canvi, que ha respectat els contractes que tenien signats d’abans de la guerra. L’alerta va ser més pel dany que podia fer a la seva imatge que per l’impacte de la decisió en els seus comptes, ja que ha recordat que Rússia suposa el 0,009% de les seves vendes i no arriben als 200.000 euros en ingressos.

Per la seva banda, Sercobe també ha negat “rotundament” qualsevol vincle amb Rússia després de la invasió. En un missatge que salta automàticament quan intentes accedir a la seva web, la patronal garanteix que no fan negocis amb Rússia des que es van imposar les sancions internacionals i recorden que la seva activitat amb el país ja va decaure el 2014, després de la invasió de Crimea.